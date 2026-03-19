REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach

Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 marca 2026, 18:07
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.

- Reforma systemu kaucyjnego na ten moment nie jest planowana. Planowane jest eliminowanie takich problemów z tego systemu w codziennym jego funkcjonowaniu - powiedziała ministra w czwartek w rozmowie z dziennikarzami. Dodała, że z systemu „trzeba wyeliminować problemy logistyczne”.

REKLAMA

REKLAMA

Niedziałające automaty do zwrotu opakowań

Jak wskazała, chodzi m.in. o niedziałające automaty do zwrotu opakowań lub „drobne problemy wymagające edukacji” zarówno po stronie sklepów, jak i klientów. Szefowa resortu przekazała też, że zwróciła się do Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rekomendacje, jak poprawić logistykę w systemie, by „działał bardziej płynnie i bez zarzutów”. Ministerstwo przekazało PAP, że jest na bieżąco kontakcie z operatorami systemu kaucyjnego i dąży do jego usprawnienia.

Wysoki wskaźnik zwrotu butelek

Hennig-Kloska przypomniała też, że w lutym do systemu wróciło 60 proc. butelek, które weszły do sprzedaży w styczniu br. - To już widać po pierwszych tygodniach funkcjonowania, że zwrot butelek do systemu kaucyjnego jest większy, niż kiedykolwiek uzyskaliśmy w tak zwanych żółtych koszach. W związku z czym system odnosi swoje pierwsze sukcesy i okazuje się, że działa skutecznie. Plastik ginie z naszego otoczenia, ginie z lasów, łąk, wody. Jest go coraz mniej i to też widać gołym okiem - powiedziała minister.

Jak informowało na początku marca MKiŚ, w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu kaucyjnego trafiło do niego około 530 mln opakowań, odzyskano natomiast 28 mln sztuk. Cytowana wówczas wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska wskazywała, że różnica ta jest naturalna i wynika ze specyfiki obrotu towarowego. Zaznaczyła, że od momentu wprowadzenia opakowania na rynek, przez sprzedaż i konsumpcję, do jego zwrotu może minąć nawet kilka miesięcy.

REKLAMA

Zasady działania systemu kaucyjnego

W Polsce do napojów w butelkach plastikowych (do 3 l), metalowych puszkach (do 1 l) doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce - dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w systemie kaucyjnym są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Zgodnie z unijnymi progami recyklingu w latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 77 proc. w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l). Od 2029 r. próg ten wzrośnie do 90 proc.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA