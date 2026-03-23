Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu

System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu

23 marca 2026, 08:33
system kaucyjny
System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu
Od 1 października 2025 r. Polacy odzyskują pieniądze za butelki i puszki. Dla samorządów to jednak początek dużej rewolucji: mniej odpadów w gminnym systemie, nowe obowiązki raportowe i rosnąca presja, by osiągnąć unijne cele recyklingu.

System kaucyjny działa. Co to oznacza dla mieszkańców i gmin?

System kaucyjny w Polsce działa od 1 października 2025 r. i obejmuje plastikowe butelki PET do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Konsumenci płacą przy zakupie napoju kaucję – 50 groszy w przypadku PET i puszek oraz 1 zł w przypadku butelek szklanych – którą mogą odzyskać po oddaniu opakowania w sklepie lub automacie kaucyjnym.

Choć dla mieszkańców system oznacza przede wszystkim zwrot pieniędzy za opakowanie, dla samorządów jego wprowadzenie zmienia sposób funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. Część opakowań, które wcześniej trafiały do gminnych systemów selektywnej zbiórki, wraca dziś bezpośrednio do sklepów i operatorów systemu. W praktyce oznacza to, że część opakowań – zwłaszcza plastikowe butelki PET i puszki – przestaje trafiać do gminnych systemów selektywnej zbiórki, a ich zbiórka i rozliczanie odbywa się w systemie kaucyjnym obsługiwanym przez operatorów działających w imieniu producentów.

„Dla samorządów pierwszy rok działania systemu kaucyjnego oznacza przede wszystkim nowe obowiązki związane z raportowaniem i przepływem danych. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera rozwijanie zbiórki innych frakcji odpadów, które pozostają w systemie gminnym” – mówi Dagmara Pociech, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM Żyrardów.

Nowy obieg danych o odpadach. Gminy wchodzą w nieznany proces

Aby gminy mogły uwzględnić te odpady w swoich statystykach, wprowadzono nowy mechanizm raportowania. Kluczową rolę odgrywają tzw. podmioty reprezentujące, czyli operatorzy systemu kaucyjnego działający w imieniu producentów napojów.

To właśnie oni mają obowiązek przekazywać samorządom informacje o masie opakowań i odpadów opakowaniowych zebranych na terenie danej gminy. Dane te powinny trafić do urzędów do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. Następnie gminy uwzględniają je w swoich sprawozdaniach z gospodarowania odpadami, które muszą zostać złożone do 31 marca.

W praktyce oznacza to, że w raportach składanych w 2026 r. samorządy po raz pierwszy uwzględniają dane dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego – obejmujące ostatni kwartał 2025 r. Dla wielu urzędów to zupełnie nowy proces organizacyjny. Na rynku działa bowiem kilku operatorów systemu kaucyjnego, dlatego jedna gmina może otrzymać kilka odrębnych sprawozdań, które trzeba zweryfikować i wprowadzić do systemu BDO (Bazy Danych o Odpadach).

Zobacz również:

Polska daleko od unijnych wymagań. 55 proc. wciąż poza zasięgiem

Zmiany w systemie zbiórki opakowań zbiegają się z rosnącymi wymaganiami unijnymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Od 2025 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny osiągać 55 proc. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Składane w 2026 roku sprawozdania gmin są więc pierwszym momentem, w którym można zobaczyć, jak system gospodarowania odpadami w Polsce radzi sobie z tym nowym progiem.

Ostatnie dostępne dane pokazują jednak, że Polska wchodziła w ten etap z wyraźnie niższego poziomu. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 r. w Polsce wytworzono 14,2 mln ton odpadów komunalnych, a przeciętny mieszkaniec wytworzył ich 377 kg.

Z tej ilości do recyklingu trafiło ok. 2,6 mln ton odpadów, czyli ok. 18 proc. ich całkowitej masy. Dodatkowe 13 proc. skierowano do biologicznych procesów przetwarzania, takich jak kompostowanie lub fermentacja, a 22 proc. do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii. Łącznie do procesów odzysku trafiło ok. 53 proc. odpadów komunalnych, jednak część z tego stanowi spalanie, które nie jest wliczane do unijnych poziomów recyklingu.

W praktyce oznacza to, że osiągnięcie wymaganego przez Unię Europejską poziomu 55 proc. recyklingu pozostaje dla wielu samorządów dużym wyzwaniem. Gminy, które nie osiągają wymaganych poziomów, muszą przygotować programy naprawcze, a w skrajnym przypadku grożą im kary finansowe.

Samorządy szukają nowych strumieni. Na celowniku m.in. zużyty olej

Właśnie dlatego w wielu gminach – szczególnie w momencie przygotowywania rocznych sprawozdań – coraz częściej analizuje się także inne strumienie odpadów, które dotąd pozostawały poza głównym nurtem selektywnej zbiórki.

„System kaucyjny znacząco zmienia sposób funkcjonowania gospodarki odpadami. Opakowania po napojach będą zbierane skuteczniej, ale dla samorządów oznacza to również konieczność rozwijania zbiórki innych frakcji odpadów komunalnych” – mówi Małgorzata Rdest, inicjatorka projektu Olejomaty.

Jednym z przykładów takich odpadów jest zużyty olej kuchenny (UCO, Used Cooking Oil). W branży HoReCa jego odbiór jest obowiązkowy od lat, jednak w gospodarstwach domowych wciąż często trafia on do kanalizacji lub odpadów zmieszanych. Tymczasem odpowiednio zebrany olej może być wykorzystywany jako surowiec m.in. do produkcji biopaliw czy w przemyśle chemicznym.

„Zużyty olej spożywczy z gospodarstw domowych wciąż w dużej mierze pozostaje poza systemem selektywnej zbiórki. Tymczasem to odpad, który – jeśli zostanie właściwie zebrany – może być wartościowym surowcem wykorzystywanym m.in. w produkcji biopaliw. Warto też pamiętać, że jest to stosunkowo ciężka frakcja odpadów. Przy dobrze rozwiniętym systemie zbiórki może więc realnie wpływać na poziomy recyklingu osiągane przez gminy. Powszechnie wiadomo, że największy udział masowy w strumieniu odpadów komunalnych stanowią bioodpady, a zużyty olej kuchenny również zalicza się do tej grupy. Dlatego coraz więcej samorządów interesuje się rozwiązaniami ułatwiającymi jego oddawanie. Dziś system Olejomatów funkcjonuje już w ponad 70 gminach w Polsce” – podkreśla Małgorzata Rdest.

To dopiero początek zmian. System kaucyjny zmienia reguły gry

Eksperci podkreślają, że system kaucyjny jest jednym z największych projektów środowiskowych w Polsce ostatnich lat. Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie poziomu zbiórki opakowań po napojach oraz poprawa jakości surowca trafiającego do recyklingu.

Dla samorządów oznacza to jednak także początek nowego etapu zarządzania odpadami. W najbliższych latach to skuteczność zbiórki innych frakcji – od bioodpadów po odpady problemowe – zdecyduje o tym, czy gminy spełnią unijne normy.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Sektor publiczny
System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu
23 mar 2026

Od 1 października 2025 r. Polacy odzyskują pieniądze za butelki i puszki. Dla samorządów to jednak początek dużej rewolucji: mniej odpadów w gminnym systemie, nowe obowiązki raportowe i rosnąca presja, by osiągnąć unijne cele recyklingu.
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
20 mar 2026

Polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów mimo presji inwestycyjnej i ekspansji zabudowy – wynika z danych portalu GetHome.pl. Największy przyrost w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował Wrocław, a liderem pod względem udziału terenów leśnych pozostaje Zielona Góra.
Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026
20 mar 2026

Po intensywnej zimie miasta w całej Polsce weszły w kosztowny etap sprzątania ulic, chodników i torowisk. Skala prac liczona jest w setkach ton zalegającego piasku i kruszyw. Tylko w Warszawie z jednego miejsca (torowiska na ul. Sobieskiego) wywieziono ok. 1,5 tony materiału, a w Gdańsku do uprzątnięcia pozostało nawet 24 tys. ton. To nie tylko operacja komunalna, ale realne obciążenie dla budżetów samorządów.
Równonoc wiosenna 2026: astronomiczna wiosna startuje. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni?
20 mar 2026

W piątek 20 marca nastąpi równonoc wiosenna, co oznacza początek astronomicznej wiosny. W trakcie tej pory roku na niebie zobaczymy gołym okiem jasne planety, widowiskowe koniunkcje, być może nawet komety.

REKLAMA

Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
20 mar 2026

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.
Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.
Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Pacjenci ocenili nowy system umawiania wizyt. Takich wyników w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było
19 mar 2026

Kolejki do specjalistów, telefony do przychodni zajęte godzinami, terminy za pół roku - tak wygląda codzienność milionów Polaków próbujących dostać się do lekarza w ramach NFZ. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że ma rozwiązanie, które już zaczęło to zmieniać. I prezentuje twarde dane oraz wyniki badania satysfakcji, które zaskoczą nawet umiarkowanych optymistów.

REKLAMA

Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
19 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Polska tonie w śmieciach: 377 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Niepokojące dane GUS
18 mar 2026

Między 2014 a 2024 r. średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła o ponad 40 proc. do 377 kg - wynika z danych GUS. Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że ilość odpadów kierowanych do recyklingu nie rośnie tak szybko jak selektywna zbiórka.
