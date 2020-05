Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym - szybszy proces inwestycyjny?

Jak podkreślają autorzy nowelizacji, ustawa rozwiązuje problem nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo przewidziano zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Nowelizacją objęto także ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając obowiązek cyfryzacji w odniesieniu do aktów planistycznych. Warto przyjrzeć się kilku kluczowym zmianom.

Elektroniczne akty planistyczne

Omawiana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W obecnym stanie faktycznym i prawnym, w zakresie zagospodarowania przestrzennego cyfrowy dostęp do aktów planistycznych dotyczy tylko tych zbiorów, które powstały w wyniku fakultatywnych działań samorządów, co oznacza niekompletne pokrycie przestrzeni cyfrowej faktycznie obowiązującymi aktami. Ponadto wobec braku przepisów szczególnych, określających merytoryczny zakres zbiorów zagospodarowania przestrzennego, istniejące zasoby występują w różnych, niejednolitych formatach i strukturach.

Przyjęte w nowelizacji rozwiązania nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek tworzenia i aktualizowania dla nich cyfrowych danych przestrzennych. Obowiązek obejmuje wszystkie rodzaje obecnie sporządzanych aktów planowania przestrzennego. Na skutek powyższych regulacji dokumenty takie jak plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będą miały swoje elektroniczne wersje. Będą one zgromadzone w ogólnodostępnych zbiorach danych przestrzennych, co oznacza ułatwiony i bezpłatny dostęp do informacji w nich zawartych.

Ustawa wprowadza minimalny zakres danych przestrzennych dostępnych w formie elektronicznej i sposób prowadzenia zbiorów dotyczących aktów planowania przestrzennego. Powyższe ma ujednolicić sposób ich prowadzenia w skali całego kraju. Wskazany obowiązek po stronie organów planistycznych umożliwi także uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o ustaleniach planistycznych. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie korzystne dla inwestorów, bowiem znacząco ułatwi i usprawni dostęp do informacji o przeznaczeniu wybranego terenu, będącego przedmiotem ich zainteresowania.