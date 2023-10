Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 ustanowiony. Co jest w planach?

Czy rola śródlądowego transportu wodnego wreszcie się zwiększy? Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030. Co ma zapewnić program?

Rozwój transportu wodnego - będzie konkurencyjny?

„Chcemy zwiększyć rolę sektora żeglugi śródlądowej w wymiarze krajowym i lokalnym. Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 podniesie konkurencyjność śródlądowego transportu wodnego, m.in. poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi śródlądowej czy rozwój rynku żeglugowego” — zaznaczył Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury.

REKLAMA

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 ma objąć dwa odcinki śródlądowych dróg wodnych: Odrzańską Drogę Wodną (E30) od Gliwic do portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz Wisłę od Torunia do Gdańska (E40).

„Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 będzie pierwszym i najważniejszym dokumentem planistycznym dla sektora żeglugi śródlądowej. Umożliwi także współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej rozwoju śródlądowego transportu wodnego w perspektywie 2021-2027” – napisała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Transport wodny będzie bardziej dostępny

REKLAMA

Realizacja projektów inwestycyjnych z Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030 ma się przyczynić do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego – ma to być osiągnięte dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach rzek biegnących do portów morskich. W konsekwencji ma to także wzmocnić integracje portów z zapleczem lądowym.

Celem programu jest także zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych, dostępności śluz oraz prześwitów pod mostami i inną infrastrukturą, która krzyżuje się z drogą wodną. W jego ramach ma być także rozwijany rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

rkj/

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl