120 mln zł dla kół gospodyń wiejskich

Został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich. Do podziału będzie 120 mln zł.

Z uzasadnienia do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynika, że zmiana regulacji związana jest ze zwiększeniem środków dla kół gospodyń wiejskich. Zamiast zapisanej w budżecie kwoty 70 mln zł, w 2023 r. do podziału będzie 120 mln zł.

Jakie wsparcie dla koła gospodyń wiejskich?

Pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku (według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), wynoszących odpowiednio:

8 000 zł (nie więcej niż 30 członków),

9 000 zł (od 31 do 75 członków) i

10 000 zł (ponad 75 członków).

W stosunku do 2022 roku, wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona o 3 000 zł. (w 2022 r. były to odpowiednio stawki wynoszące 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł)” – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Numer identyfikacyjny

W projekcie znalazły się zapisy, na mocy których koła gospodyń wiejskich będą musiały przed złożeniem wniosku o pomoc finansową wnioskować o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

