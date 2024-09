QUIZ Jak ma na imię...? Dopasuj imiona do nazwisk znanych ludzi

24 września to ostatni dzień na zgłoszenie w Konkursie "Akademia Wsparcia" obejmujący lata 2024-2026. Przewiduje dotacje dla organizacji pozarządowych wspierających instytucje opieki i samorządy we wdrażaniu nowych standardów opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez działania na poziomie centralnym oraz regionalnym. Na realizację tego zadania w 2024 roku przeznaczono 14,6 mln zł.