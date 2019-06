E-wniosek o 500+ już od 1 lipca 2019 r.

We wtorek wiceminister Marcin Zieleniecki odwiedził woj łódzkie i kujawsko-pomorskie. Wizyty są częścią cyklu spotkań w regionach, podczas których ministrowie podsumowują stan przygotowań samorządów do realizacji programu „Rodzina 500+” w nowej odsłonie.

- Najistotniejszą zmianą w Rodzina 500 Plus jest zniesienie kryterium dochodowego. To znacząco zwiększy zasięg programu. Od 1 lipca programem objętych będzie 6,8 mln dzieci – powiedział wiceminister Marcin Zieleniecki. Dodał także kilkustronicowy wniosek zostanie zastąpiony prostym formularzem.

W środę wizyty w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i podkarpackim

Przypomnijmy, że w poniedziałek minister Bożena Borys-Szopa oraz jej zastępcy, Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz, Marcin Zieleniecki i Kazimierz Kuberski odwiedzili województwa: śląskie, małopolskie, lubelskie, pomorskie i mazowieckie. Wizyty w województwach zakończą się 26 czerwca.

W nowej odsłonie programu wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce. Te pieniądze stanowić będą realne wsparcie rodzin i inwestycję w przyszłość dzieci.

E-wniosek już od 1 lipca

Wnioski online o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.