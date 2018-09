"Dobry Start" 2018/2019 - raport

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. Od 1 lipca do 24 sierpnia złożono już prawie 2,55 mln wniosków z 3,4 mln przewidywanych w ramach programu „Dobry start”. Większość wniosków rodzice przesłali wygodną drogą elektroniczną - 1, 38 mln. Tradycyjnych wniosków papierowych było ok. 1,16 mln.

