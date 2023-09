Waloryzacja od 1 stycznia 2024 r. Podwyżka z 719 zł do 1000 zł dla kolejnego świadczenia [Nowelizacja]

Przed nowelizacją przepisów maksymalna zasiłek stały wynosił 719 zł miesięcznie. Teraz górna granica to 1000 zł miesięcznie.

A minimalna wartość zasiłku to 100 zł.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej - zob. USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Co się nie zmienia w zasiłku stałym w 2024 r.

Tak jak do tej pory zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Co znowelizowano - 1000 zł zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 r.

Po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

WAŻNE! Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie (poprzednio było to tylko 30 zł).

Jakie kryterium dochodowe w 2024 r. dla zasiłku stałego?

W 2023 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł. Natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł.

UWAGA! Te kryteria dochodowe nie zmienią się. Ale dzięki temu, że w obliczeniach bierzemy pod uwagą 130% nastąpi wzrost. Np. dla osoby samotnie gospodarującej 130 proc. kwoty kryterium dochodowego wyniesie 1008,8 zł.

Przykład

Samotna osoba niezdolna do pracy nie ma dochodu. 1008,8 zł – 0 zł oznacza, że otrzyma w tej trudnej sytuacji 1000 zł zasiłku stałego.

Podobne operacje przeprowadzamy dla rodzin. 130% kryterium dochodowego, to 780 zł. Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku ma 200 zł dochodu, to zasiłek wynosi 680 zł.