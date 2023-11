W stolicy ruszyła akcja "Trochę ciepła dla bezdomnego". Na czym polega?

Robi się coraz chłodniej, w stolicy ruszyła 9. edycja akcji Caritas Polska i Straży Miejskiej m.st. Warszawy "Trochę ciepła dla bezdomnego". Hasło tegorocznej edycji to "Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje".

Ruszyła akcja "Trochę ciepła dla bezdomnego"

Akcja "Trochę ciepła dla bezdomnego", która potrwa do końca lutego 2024 r., skierowana jest do osób w kryzysie bezdomności. Szczególnie do tych, które - jak podkreślają organizatorzy akcji - przebywają poza schroniskami i bezpiecznymi placówkami, a ich życie jest zagrożone w sezonie jesienno-zimowym. Patrole straży miejskiej dostarczą potrzebującym: ciepłe koce, śpiwory, konserwy, skarpety, pieczywo oraz pełnowartościową, kaloryczną zupę, którą dwa razy w tygodniu będzie przygotowywać (ok. 100-120 litrów) kuchnia Centrum Okopowa.

"Staramy się, by rzeczy, które oferujemy, były dobrej jakości" - podkreślił podczas konferencji prasowej w siedzibie Caritas Polska w Warszawie specjalista ds. projektów społecznych w Caritas Polska Janusz Sukiennik. "Upokorzenie, które odczuwają osoby bezdomne, rzutuje na cały ich los i często utrudnia wychodzenie z bezdomności. Jest to zawsze okazja, żeby zaproponować długofalową pomoc" - powiedział. Dodał, że Caritas Polska od dwóch lat realizuje dla potrzebujących także konkretne zamówienia, zweryfikowane przez uczestników patroli. Są to np. porządne, nieprzemakalne buty.

9. odsłona akcji - jak zaznaczył Sukiennik - ma nie służyć wyłącznie niesieniu pomocy bezdomnym, ale także uświadamianiu "nam wszystkim, szczególnie w dużych miastach, że obok nas są ludzie, którzy potrzebują nie tylko pomocy, ale przede wszystkim ciepła". Dodał, że bezdomni przebywają często w miejscach trudno dostępnych, wilgotnych, ciemnych - zwłaszcza o tej porze roku - gdzie patrole są "witane, a wręcz oczekiwane".

Bezdomność to nie wybór

W tym roku strażnicy miejscy będą prowadzili działania na terenie 16 dzielnic Warszawy - poinformował naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy Grzegorz Staniszewski. Dodał, że zweryfikowano liczbę miejsc pobytu osób bezdomnych - wyłączając miejsca mieszkalne, czyli schroniska, noclegownie i ogrzewalnie. "Powstała lista 91 miejsc, w których na chwilę obecną przebywa ponad 250 osób (...) Na potrzeby akcji, z tej listy wytypowaliśmy 46 miejsc, w których znajduje się 150 osób i w pierwszej kolejności zaopatrzymy te właśnie osoby" - wyjaśnił.

Jak powiedział dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki, pomaganie ma największą wartość, kiedy dobrze zdefiniujemy potrzeby. "Gdy będziemy dawać nie z tego, co nam zbywa, ale będziemy dawać to, co może naprawdę pomóc w różnorodnych kryzysach" - powiedział.

Akcja już po raz kolejny przebiega pod hasłem "Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje". "Staraliśmy się przerwać pewien negatywny standard patrzenia na człowieka bezdomnego, który się być może utrwalił (...) poprzez negatywne skojarzenia. To są ludzie o różnych życiorysach, często bezradni, pogubieni życiowo" - dodał Janusz Sukiennik. Wyjaśnił, że hasło wychodziło na przeciw "pewnej opinii, na szczęście niezbyt powszechnej", że bezdomność to wybór. "Może to być decyzja, ale prawdziwego wyboru może dokonać tylko człowiek wolny, a nie człowiek przytłoczony ogromną liczbą problemów, długów, innych nieszczęść, człowiek bezradny. On często nie ma siły, a nawet chęci poprosić o pomoc. Dlatego to my do nich docieramy, nie czekamy, aż oni przyjdą do nas. Większość by nie przyszła" - zaznaczył.

Pomoc medyczna dla osób w kryzysie bezdomności

Działania pomocowe prowadzi też Uliczny Patrol Medyczny, uruchomiony wspólnie ze Strażą Miejską i Stowarzyszeniem "Jesteśmy nadzieją", które zrzesza ponad 20 lekarzy różnych specjalności. Osoby z patrolu - jak informuje Caritas Polska - starają się zapewnić doraźną pomoc medyczną polegającą na zmierzeniu podstawowych parametrów życiowych, opatrzeniu ran i odmrożeń. Jeśli sytuacja tego wymaga, przekazują informację o koniecznej pomocy pogotowiu czy ośrodkom pomocy społecznej, a czasem też przewożą takie osoby do schronisk czy noclegowni.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” - jak informuje Caritas Polska - jest realizowana dzięki hojności i zrozumieniu społeczeństwa.

Podano, że w sezonie 2022/2023 w ramach tej akcji potrzebującym przekazano 5000 konserw, 2850 litrów pożywnej zupy z pieczywem, 400 toreb z upominkami świątecznymi, 900 par wełnianych skarpet, 200 ciepłych koców i 35 ciepłych zimowych kurtek. Łącznie, w ciągu ośmiu edycji akcji, osobom w kryzysie bezdomności przekazano m.in. 41 tys. porcji posiłków.(PAP)

Autorka: Paulina Kurek

