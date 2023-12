Ministerstwo Rodziny: Wyjaśniamy jak będą przyznawane punkty dla niepełnosprawności intelektualnej [świadczenie wspierające]

Opiekunowie osób niepełnosprawnych boją się, że w dniu oceny samodzielności przez zespół ds. orzekania, osoba niepełnosprawna intelektualnie wypadnie lepiej niż na co dzień. Ministerstwo rozwiewa te obawy. I odpowiada na poniższe pytanie:

Mój syn z niepełnosprawnością intelektualną nie mówi i nie jest świadomy grożących mu niebezpieczeństw. Czytając listę czynności i zadań, jakie będą brane pod uwagę podczas oceny obawiam się, że moje dziecko zostanie w tej ocenie pokrzywdzone, bo przecież ma ręce i nogi?

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Nie, nie zostanie pokrzywdzone, ponieważ przy ocenie zdolności do samodzielnego wykonania czynności lub zadania uwzględniana będzie nie tylko fizyczna możliwość wykonania przez osobę czynności lub zadania, ale również zdolność tej osoby do podejmowania decyzji i świadomość skutków swoich działań. Dlatego wsparcia będzie wymagała osoba, która nie rozumie konieczności lub następstw wykonywania określonej czynności lub zadania, związanego z codziennym funkcjonowaniem - np. fizycznie jest w stanie odkręcić wodę w kranie, ale może nie wiedzieć po co to robi, nie wie jak ustawić właściwy poziom temperatury, ilość lejącej się wody oraz może nie wiedzieć, że skrajnie gorąca woda może ją oparzyć a zatkany odpływ czy rozlewanie wody prysznicem może skutkować zalaniem mieszkania. W ocenie każdy elementów, od samego wykonania po wiedzę o potrzebie i skutkach jego wykonania bądź nie, warunkujący uznania czynności lub zadania jako wykonane będzie brany pod uwagę. Dodatkowo należy wskazać, że określenie niezbędnego wsparcia dotyczy również oceny czy osoba, która wykonuje czynność lub zadanie robi to z dezorientacją lub w ogóle podejmuje inicjatywy w kierunku jego wykonania.

