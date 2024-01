Podwyżka świadczenia wspierającego z 3495 zł na 9460 zł. To "wina" podwyżki renty socjalnej z 1588,44 zł na 4300 zł. Wielka zmiana u niepełnosprawnych

Renta socjalna 1588,44 zł, to świadczenie wspierające 3495 zł. Podwyżka renty socjalnej na 4300 zł, to 9460 zł świadczenia wspierającego. Nad podwyżką renty socjalnej do 4300 zł pracuje intensywnie w tej chwili Sejm.

Na dziś kwota 9460 zł świadczenie wspierającego nie budzi żadnego zainteresowania u osób niepełnosprawnych. Podwyżka z 3495 zł do 9460 zł (miesięcznie!) jest fikcją. Nikt w nią nie wierzy. Osoby niepełnosprawne spodziewają się nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym i zerwania związku między tym świadczeniem a wysokością renty socjalnej.

Podnosimy w tym artykule ich sceptycyzm, co do świadczenia wspierającego na poziomie 9460 zł miesięcznie. I informujemy o powstałej sytuacji. Bo na dziś obowiązuje prawo mówiące, że świadczenie wspierające (na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia), to 220% renty socjalnej.

Wkrótce się przekonamy, czy nowelizacja ustawy o świadczeniu wspierającym i "wyrzucenie" z niej renty socjalnej, to jedyny sposób na utrzymanie wysokości świadczenia wspierającego, które da radę sfinansować budżet.

Świadczenie wspierające a renta socjalna

To bardzo prosta zależność prawna - zmienia się wartość renty socjalnej, zmienia się świadczenie wspierające. Obecnie najwyższa wartość świadczenia wspierającego, to 3495 zł (220% od renty socjalnej 1588,44 zł).

Art. 4. 1. Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Od 1 stycznia 2024 r.świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt. Dopiero w kolejnych latach świadczenie to będzie dostępne dla mniej poszkodowanych osób niż ww.

