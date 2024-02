Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić?

Dla kogo 52 mln w województwie świętokrzyskim

Samorządy, organizacje pozarządowe i firmy z woj. świętokrzyskiego mogą otrzymać ponad 52 mln na zapewnienie opieki oraz usług zdrowotnych dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Pierwszy nabór projektów rozpocznie się 23 lutego, będzie trwał do 2 kwietnia 2024 r. Usługi opiekuńcze i zdrowotne mają być świadczone m.in. w domach osób potrzebujących wsparcia, na przykład niesamodzielnych seniorów.

W aktualnym konkursie na działania przeznaczono ponad 52,5 mln zł. - Po te środki mogą sięgnąć wszystkie podmioty, zainteresowane rozwijaniem usług opiekuńczych i zdrowotnych, w tym przede wszystkim świętokrzyskie gminy i powiaty, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Możliwości działania są ogromne, zachęcam wszystkich autorów projektów do aplikowania w tym konkursie – podkreśliła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Janik zwróciła uwagę, że łącznie na opiekę dla osób niesamodzielnych zabezpieczono już blisko 70 mln euro.

Fundusze również dla szkół

Zarząd województwa zdecydował także o starcie naboru konkursowego skierowanego do szkół podstawowych z regionu. Celem programu, na który zarezerwowano 15 mln zł, jest „podnoszenie jakości kształcenia podstawowego”.

Na co mogą być przeznaczone fundusze? W ramach projektów szkoły będą mogły realizować m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym wzmacniające umiejętności uniwersalne (np. kreatywność, współpraca, myślenie krytyczne itd.). Pieniądze mogą zostać przeznaczone również na zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodziców, podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Szkoły będą również mogły kupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Projekty będzie można składać od 23 lutego do 2 kwietnia 2024 r.

Dla kogo prawie 21 mln w województwie małopolskim

Małopolskie samorządy również mogą liczyć na wsparcie. Blisko 21 mln zł trafi do nich w tym roku na realizację programu "Opieki wytchnieniowej", którego celem jest wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu opiekunowie mogą otrzymać pomoc osoby z zewnątrz, by mieć czas na odpoczynek i załatwianie niezbędnych spraw.

Jakie jest główne założenie programu? przede wszystkim udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Środki z programu mają pozwolić na opłacenie opiekuna z zewnątrz, posiadającego odpowiednie kompetencje, który w razie potrzeby będzie mógł zastąpić osobę na co dzień pełniącą te obowiązki.

- W ramach resortowego programu "Opieka wytchnieniowa" jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki umożliwiające pomoc dedykowaną i celowaną. Środki te pozwalają opiekunom osób z niepełnosprawnościami pozyskać czas potrzebny na odpoczynek czy załatwienie ważnych spraw - zwrócił uwagę wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, cytowany w komunikacie urzędu. - Opieka nad osobą niepełnosprawną to zadanie wymagające niezwykłego poświęcenia i uwagi. Angażuje ono ogromne zasoby sił. Tym ważniejszy staje się czas poświęcony na regenerację, która daje moc do podejmowania kolejnych zadań – podkreślił.

Jak poinformował urząd, usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W regionie z przyznanych prawie 21 mln zł ponad 17,4 mln trafi do gmin, natomiast 3,5 mln do powiatów. Według informacji wojewody Małopolska otrzymała na ten cel najwyższe dofinansowanie w skali kraju. - Na podium dofinansowania znalazły się trzy województwa: mazowieckie, wielkopolskie (odpowiednio po ponad 19 mln zł dofinansowania) oraz małopolskie. To właśnie do naszego województwa trafią środki w najwyższej, bo sięgającej prawie 21 mln zł, kwocie. W 2023 r. dofinansowanie wynosiło ok. 17,6 mln zł – przekazał Krzysztof Jan Klęczar.

Źródło: PAP

