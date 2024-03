Dużo osób niepełnosprawnych z niskimi świadczeniami wspierającymi. Tylko 1069 zł za 79 punktów

Chodzi o świadczenie wspierające i osoby niepełnosprawne, które mają już określone punkty potrzeby wsparcia. Połowa z nich otrzymała 80 albo mniej punktów. Można się odwołać od decyzji, ale już widać, że będzie dużo świadczeń wspierających o niskiej wartości.

Dla 80 punktów świadczenie wynosi 1425 zł. Ale dla 79 już tylko 1069 zł. I kolejne ograniczenie. Te niskie kwoty zostaną w 2024 r. wypłacone tylko wtedy, gdy opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy. Jeżeli warunek nie jest spełniony trzeba poczekać do 2025 r. albo nawet 2026 r.

Pierwsze informacje od rządu - 150 000 wniosków o świadczenie wspierające, 3000 ma już przyznane punkty

Przedstawiciele rządu poinformowali, że 3000 osób ma już przyznane punkty potrzebnego poziomu wsparcia. Większa część z nich otrzymała 80 punktów i mniej. Oznacza to bardzo niskie kwoty wypłaconego świadczenia wspierającego. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń nie poinformował jednak o tym, ile dokładnie osób otrzymało 80 punktów, a ile np. 79. Jest to istotne bo:

dla 80 punktów świadczenie wspierające wynosi 1425 zł, a dla 79 punktów już tylko 1069 zł. 1 punkt, to różnica aż 356 zł na koncie!

To nie koniec złych wieści. W 2024 r. trzeba mieć minimum 87 punktów, aby otrzymać świadczenie wspierające. Masz mniej? Otrzymasz je w 2025 r. albo 2026 r. Jest jeden wyjątek od tego przesunięcia w czasie:

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt., ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Zapamiętaj! Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87–100 pkt. mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 pkt. – od 2025 r., a osoby z 70–77 pkt. – od 2026 r.

Jak obliczamy wysokość świadczenia wspierającego w 2024 r.

Krok 1 Bierzemy bieżącą wartość renty socjalne. Na 13 marca 2024 r. wynosi 780,96 zł.

Krok 2. Dokonujemy przeliczenia renty socjalnej na świadczenie wspierające według poniższych zasad:

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. od 1780,96 zł.

W 2024 r. zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to: