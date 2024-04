Komunikat PFRON: dopłaty do najmu osób niepełnosprawnych. W Warszawie 3653 zł, na Podkarpaciu 2094 zł [Tabela]

W niedzielę 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Ale już od północy w sobotę 6 kwietnia zaczyna się cisza wyborcza, która potrwa do końca głosowania, czyli (co do zasady) do godziny 21.00 7 kwietnia. Na czym polega cisza wyborcza? Czego nie wolno robić w czasie tej ciszy? Jakie kary grożą za naruszenie ciszy wyborczej? Co z ciszą wyborczą w internecie?