Tak jest to możliwe. Trzeba złożyć osobne wnioski do gminy o bon energetyczny przez każdą z rodzin zamieszkujących wspólnie.

Bon energetyczny za okres od lipca 2024 r. do grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo. Jego wysokość to od 300 zł do 1200 zł (zestawienie kwot na końcu artykułu). Minimalna wartość bonu 20 zł.

REKLAMA

Czy można otrzymać kilka bonów energetycznych na jeden adres? Jak to zrobić? Czy będzie kontrola?

Tak jak przy dodatku węglowym i osłonowym jest możliwe otrzymanie kilku bonów energetycznych na jeden adres. Bon energetyczny otrzymuje nie osoba, a "gospodarstwo domowe". I nie ma ograniczenia "jeden bon na jeden adres".

W przypadku osób samotnych są one gospodarstwem domowym (prawnie). W przypadku rodzin prawo rozumie przez "gospodarstwo domowe" osoby fizyczne oraz osoby z nimi spokrewnione lub niespokrewnione , pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkujące i gospodarujące.

Dwie rodziny mieszkające pod jednym adresem mogą więc otrzymać osobne bony energetyczne w sposób legalny. W 2024 r., dwa bony energetyczne mogą otrzymać:

dwie rodziny mieszkające w jednym domu albo mieszkaniu, dwie pary studenckie żyjące w nieformalnych związkach w jednym mieszkaniu, brat mieszkający obok zamężnej siostry, rozwiedzione małżeństwo, gdy byli małżonkowie mieszkają razem w jednym mieszkaniu, małżonkowie w separacji.

Przykład

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dom ma piętro. Na parterze mieszka wdowa lat 67 (emerytka - emerytura 2000 zł). Na piętrze jej córka z mężem i czwórką dzieci (poniżej 1700 zł dochodu na osobę). Rozpoznajemy dwa osobne gospodarstwa domowe. I spełnienie przesłanek wypłaty dwóch bonów energetycznych (zależy od złożenia dwóch wniosków spod jednego adresu). Dom nie jest ogrzewany prądem. Więc jego mieszkańcy otrzymają podstawową wartość bonu energetycznego:

1) wdowa otrzyma 300 zł, a

2) rodzina jej córki 600 zł (maksymalna wartość wynikając z licznej rodziny).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wykaz limitów dla bonu energetycznego na końcu artykułu. Pieniądze z bonu możesz wydać na dowolny cel.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu. A więc nie otrzymuje je osoba, a gospodarstwo domowe tak jak przy dodatku osłonowym albo węglowym. Ważne są limity dochodowe:

1) 2500 zł – gospodarstwo jednoosobowe

2) 1700 zł na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.

Jeżeli je przekraczasz, wartość bonu się zmniejsza do 20 zł zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Podstawowa kwota bonu energetycznego (dla wszystkich spełniających kryterium dochodowe) – maksymalnie 600 zł

Bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wartość bonu to 20 zł.

Podwyższona kwota bonu energetycznego (ogrzewanie domu prądem i wpis do CEEB) - maksymalnie 1200 zł

Podwyższony bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Podstawa prawna dla bonu energetycznego?

USTAWA z dnia 15 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego