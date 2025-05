Rządowy program "Moc Małych Społeczności". Do podziału 70 mln zł. Nabór wniosków do 9 czerwca 2025 r.

W piątek, 16 maja 2025 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach „Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności”. Adresowany jest do NGOsów działających w mniejszych miastach oraz na terenach wiejskich.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczął nabór wniosków do „Rządowego Programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności”. Program ten powstał z inicjatywy Adriany Porowskiej, Ministry ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Adresowany jest do NGOsów, które działają w mniejszych miastach oraz na terenach wiejskich. Chodzi o wzmocnienie odporności społecznej lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych, czyli ich zdolności do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. podczas klęsk żywiołowych.

Organizacje pozarządowe mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa

Wiele małych organizacji z mniejszych miast i wsi działa bez rozgłosu, bez dużych budżetów, ale blisko ludzi i z ogromnym sercem. Moc Małych Społeczności to program, który wreszcie daje tym organizacjom taką przestrzeń, zasoby i uwagę, na jakie zasługują. Bo prawdziwa siła społeczeństwa obywatelskiego rodzi się właśnie lokalnie – tam, gdzie ludzie naprawdę się znają i wspierają – przekazała Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adriana Porowska.

Z dotacji w ramach programu skorzystają organizacje o mniejszych budżetach, które działają na wsi oraz w miastach do 100 tysięcy mieszkańców.

Organizacje pozarządowe mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i budowaniu odporności Polski, a także Europy. Cieszę, że zostało to dostrzeżone. Dysponujemy dziś rekordowymi środkami, które posłużą do wspierania aktywności i wzmacniania potencjału NGO z całego kraju - Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michał Braun.

Nabór wniosków do 9 czerwca 2025 r.

Nabór wniosków ruszył dziś, tj. 16 maja 2025 r. Zbieranie wniosków potrwa do 9 czerwca 2025 . Budżet programu wynosi 70 mln zł. Program obejmuje trzy priorytety.

Priorytet 1: Odporne, zintegrowane społeczności lokalne

Dotacje w ramach priorytetu 1 przeznaczone są dla organizacji wymienionych w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których średni przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych (w przypadku organizacji działających krócej, uwzględnia się odpowiednio dwa lub jeden rok budżetowy) nie przekroczył 200 tys. zł oraz są one zarejestrowane i prowadzą działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców. Warunkiem udziału w naborze jest zarejestrowanie organizacji przed 31 grudnia 2024 roku.

Wsparcie z tego priorytetu otrzyma ok. 900 NGOsów, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 50 tys. zł. Środki będzie można przeznaczyć na działania aktywizujące skierowane do lokalnej społeczności oraz rozwój instytucjonalny - zakup sprzętu, prace remontowe, a także szkolenia kadry.

Priorytet 2: Zwiększenie potencjału organizacji zrzeszonych w sieciach

W ramach Priorytetu 2 można starać się o dotację w wysokości od 100.000 do 200.000 zł.

Wspierane będą działania sieci zrzeszających organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w sposób formalny bądź nieformalny, np. związki stowarzyszeń, federacje, konfederacje, nieformalne sieci i koalicje.

Priorytet 3: Małe inicjatywy

Dotacje z priorytetu 3 adresowane są do najmniejszych lokalnych organizacji pozarządowych oraz lokalnych grup nieformalnych, które nie mają jeszcze potencjału do realizowania bardziej złożonych zadań. Dla Priorytetu 3 wybranych zostanie 16 operatorów regionalnych, którzy przekażą granty lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym.