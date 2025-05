Nowe dotacje na modernizację energetyczną dla instytucji publicznych ze Śląska od czerwca 2025 r.

W województwie śląskim planowany jest nabór na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Jak można wyczytać z harmonogramu już od 30 czerwca 2025 r. samorządy, szkoły, przychodnie, domy kultury i inne jednostki realizujące cele publiczne będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające nawet 85% kosztów kwalifikowanych. To realna szansa na zmniejszenie zużycia energii, obniżenie rachunków i podniesienie standardu obiektów.

FESL 2021–2027 – konkretna pomoc w realnych potrzebach

Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, działanie 2.1 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Jego głównym celem jest wspieranie inwestycji, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO₂, a jednocześnie poprawiają komfort użytkowania budynków.



Budżet konkursu wynosi 133,5 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów bezpośrednich i pośrednich. Wnioski będzie można składać do końca września 2025 r.

Kto może złożyć wniosek?

O środki mogą ubiegać się m.in.:

jednostki organizacyjne i spółki z udziałem Województwa Śląskiego,

administracja samorządowa,

instytucje edukacyjne, kulturalne i medyczne,

organizacje społeczne i związki wyznaniowe,

przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

służby publiczne.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa śląskiego i wpisywać się w lokalne potrzeby potwierdzane przez Lokalne Grupy Działania (LGD).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Zakres działań objętych wsparciem jest szeroki i elastyczny. Obejmuje m.in.:

instalację odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z magazynami energii,

modernizację źródeł ciepła (zgodnie z hierarchią: OZE → sieć → inne),

modernizację instalacji CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji,

wymianę oświetlenia na energooszczędne,

wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią,

działania edukacyjne i informacyjne dotyczące efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej.

Ważne: zakres i zasadność inwestycji muszą wynikać z audytu energetycznego, który jest obowiązkowym elementem dokumentacji.

Wnioski i załączniki – to nie jest “prosty formularz”

Choć skala wsparcia jest imponująca, trzeba przyznać wprost: przygotowanie dobrego wniosku to proces wieloetapowy, wymagający nie tylko znajomości przepisów, ale też umiejętności ich praktycznego zastosowania.

Wśród kluczowych załączników znajdują się m.in.:

audyt energetyczny (w odpowiedniej formie),

analiza zgodności z zasadami pomocy publicznej,

analiza finansowo-ekonomiczna,

ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczna i chiropterologiczna),

dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością,

potwierdzenie z LGD o zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

W praktyce oznacza to konieczność ścisłej współpracy z ekspertami technicznymi, projektowymi, środowiskowymi i prawnymi.

Gdzie szukać pomocy?

Złożoność naboru, różnorodność wymogów i konieczność precyzyjnego skompletowania dokumentacji sprawiają, że wiele podmiotów decyduje się na współpracę z doświadczonymi zespołami, które nie tylko pomogą przejść przez formalności, ale i zminimalizują ryzyko błędów lub odrzucenia wniosku.



Jak pokazują doświadczenia z poprzednich edycji programów unijnych, profesjonalne wsparcie – szczególnie w zakresie analizy projektowej, audytów i koordynacji LGD – może znacząco zwiększyć szansę na sukces.

Dobrze zaplanowany projekt to... oszczędności na lata

Efektywność energetyczna budynków publicznych to nie tylko wymóg klimatyczny, ale przede wszystkim realna korzyść dla mieszkańców i budżetów instytucji. Niższe koszty eksploatacyjne, wyższy komfort pracy i nauki, poprawa wizerunku instytucji – to tylko niektóre z efektów dobrze zrealizowanych projektów.

Warto działać z wyprzedzeniem – zarówno harmonogram, jak i ilość dostępnych środków są jasno określone. Zainteresowanie będzie duże, a profesjonalne przygotowanie może zadecydować o końcowym sukcesie.



Więcej informacji o naborze, wymaganiach i przykładowych projektach można znaleźć tutaj.



Red. Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketingu LPW Grupa