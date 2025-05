Dziedzictwo kulturowe – wartość wspólna

Dziedzictwo kulturowe nie jest wyłącznie przedmiotem zainteresowania instytucji państwowych i konserwatorskich. Zabytki materialne i niematerialne to również – a może przede wszystkim – wspólnota pamięci, tożsamości i wartości, która łączy społeczność lokalną z konkretną przestrzenią. Utrwalenie i ochrona zabytków, tradycji czy lokalnych historii jest nie tylko obowiązkiem ustawowym, ale również przejawem troski o przyszłość kolejnych pokoleń.

Ramy prawne uczestnictwa społeczności lokalnych

Już art. 82 Konstytucji RP stanowi, że: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”. Realizacja obowiązku troszczenia się o dobro wspólne wymaga także aktywnej postawy jednostki. Zatem w opiece nad zabytkowymi obiektami partycypuje cała społeczność zamieszkująca w ich sąsiedztwie. Ponadto ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) jednoznacznie wskazuje, że za opiekę nad zabytkami odpowiedzialni są nie tylko właściciele i jednostki samorządu terytorialnego, ale też cała lokalna społeczność. Wspomniana ustawa przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych przy tworzeniu gminnych programów opieki nad zabytkami oraz przed podjęciem uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego, których realizacja wymaga dialogu i zaangażowania mieszkańców. To właśnie na tym poziomie obywatele mogą i powinni brać czynny udział w procesie decyzyjnym.

Przepisy ustawy o ochronie zabytków przewidują również powoływanie przez starostów społecznych opiekunów zabytków. Ta instytucja stanowi wyraz troski całego społeczeństwa o zasób materialnego dziedzictwa kulturowego, który przetrwał do współczesnych czasów oraz powinien być zachowany i przekazany przyszłym pokoleniom.

Społeczności jako strażnicy i opiekunowie

W praktyce lokalne społeczności często jako pierwsze zauważają zagrożenia dla obiektów zabytkowych – np. planowane rozbiórki, dewastacje czy nielegalne prace budowlane. Ich czujność i szybka reakcja mogą zapobiec nieodwracalnym stratom – i tak też często się dzieje.

Jako przykłady obywatelskiego zaangażowania można wskazać na: stowarzyszenia lokalne działające przy zabytkowych cmentarzach i organizujące coroczne kwesty, inicjatywy nieformalne mieszkańców, którzy organizują się wokół ochrony konkretnego obiektu w swojej miejscowości, a także na działalność aktywistów kulturowych zabiegających o zachowanie lokalnego krajobrazu czy kultywujących tradycyjne obrzędy.

Edukacja i świadomość – fundament trwałości

Nie da się skutecznie chronić tego, czego się nie zna lub nie rozumie. Dlatego kluczową rolą ekspertów, urzędników i samorządowców powinno być wspieranie inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, spotkań, spacerów historycznych, szkoleń dla nauczycieli i liderów lokalnych społeczności.

Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym buduje tożsamość i wzmacnia emocjonalne więzi mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Co więcej – może wpływać na rozwój gospodarczy (np. poprzez turystykę kulturową), zwiększać prestiż lokalnych działań i przyciągać inwestycje związane z kulturą.

Wspólnota jako siła ochrony

Warto pamiętać, że rola społeczności lokalnych w ochronie dziedzictwa kulturowego to nie dodatek – to fundament. Państwo i instytucje mogą tworzyć nawet bardzo dobre ramy prawne i narzędzia wsparcia, ale to mieszkańcy decydują, czy dziedzictwo będzie żywe, obecne i pielęgnowane. Bez ich udziału nie ma ochrony, jest tylko administracja. A dziedzictwo kulturowe to żywa tkanka, której puls wyznaczają ludzie.