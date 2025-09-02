Od września 2025 r. niższe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania turnusów z PFRON

W II kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł. I właśnie ta kwota ma znaczenie przy obliczaniu aktualnej kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Jakie kryteria dochodowe obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie?

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Jedną z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami są turnusy rehabilitacyjne, czyli aktywna rehabilitacja połączona z elementami wypoczynku. Celem turnusów jest m.in. rozwijanie kontaktów społecznych. Warto pamiętać, iż osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowych dni wolnych na uczestnictwo w takim turnusie.

Dofinansowanie do turnusu z PFRON - kryteria dochodowe od września 2025 r.

Co ważne, do turnusu można uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ważnym warunkiem jest tu próg dochodowy. Chodzi o przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Taki dochód nie powinien przekraczać:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 r. jest to 4 374,31 zł)

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (we wrześniu, październiku i listopadzie jest to kwota 5 686,60 zł).

Dla porównania, w pierwszym kwartale kwota przeciętnej pensji była nieco wyższa i wynosiła 8962,28 zł. Z tego powodu w poprzednich miesiącach kryteria dochodowe wynosiły odpowiednio 4 481,14 i 5 825,48 zł.

Ważne W przypadku przekroczenia kryterium dofinansowanie do turnusu jest odpowiednio zmniejszane (w sytuacjach wyjątkowych można je przyznać bez pomniejszenia).

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu od września 2025 r.? [TABELA]

Aktualne kwoty dofinansowań uwzględniające poszczególne stopnie niepełnosprawności zawiera poniższa tabela:

30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 2 624,00 zł 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 2 362,00 zł 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 2 187,00 zł 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym 1 749,00 zł 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności 1 749,00 zł

Ważne Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Czy osoba z niepełnosprawnością może nie otrzymać dofinansowania?

W praktyce zdarzają się sytuacje, iż samorządy odmawiają przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przyznanych na ten cel. Zgodnie z przepisami, powiaty otrzymują bowiem określone środki z PFRON na podstawie algorytmu dla wszystkich samorządów. O problemie tym piszemy w artykule pt. Ograniczenia budżetowe powodem odmowy przyznania dofinansowania z PFRON