Od września 2025 r. niższe kryteria dochodowe i kwoty dofinansowania turnusów z PFRON
W II kwartale 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 8748,63 zł. I właśnie ta kwota ma znaczenie przy obliczaniu aktualnej kwoty dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Jakie kryteria dochodowe obowiązują we wrześniu, październiku i listopadzie?
- Czym jest turnus rehabilitacyjny?
- Dofinansowanie do turnusu z PFRON - kryteria dochodowe od września 2025 r.
- Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu od września 2025 r.? [TABELA]
- Czy osoba z niepełnosprawnością może nie otrzymać dofinansowania?
Czym jest turnus rehabilitacyjny?
Jedną z form wsparcia osób z niepełnosprawnościami są turnusy rehabilitacyjne, czyli aktywna rehabilitacja połączona z elementami wypoczynku. Celem turnusów jest m.in. rozwijanie kontaktów społecznych. Warto pamiętać, iż osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowych dni wolnych na uczestnictwo w takim turnusie.
Dofinansowanie do turnusu z PFRON - kryteria dochodowe od września 2025 r.
Co ważne, do turnusu można uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ważnym warunkiem jest tu próg dochodowy. Chodzi o przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Taki dochód nie powinien przekraczać:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (we wrześniu, październiku i listopadzie 2025 r. jest to 4 374,31 zł)
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (we wrześniu, październiku i listopadzie jest to kwota 5 686,60 zł).
Dla porównania, w pierwszym kwartale kwota przeciętnej pensji była nieco wyższa i wynosiła 8962,28 zł. Z tego powodu w poprzednich miesiącach kryteria dochodowe wynosiły odpowiednio 4 481,14 i 5 825,48 zł.
W przypadku przekroczenia kryterium dofinansowanie do turnusu jest odpowiednio zmniejszane (w sytuacjach wyjątkowych można je przyznać bez pomniejszenia).
Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu od września 2025 r.? [TABELA]
Aktualne kwoty dofinansowań uwzględniające poszczególne stopnie niepełnosprawności zawiera poniższa tabela:
30% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
2 624,00 zł
27% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
2 362,00 zł
25% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności
2 187,00 zł
20% przeciętnego wynagrodzenia
dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym
1 749,00 zł
20% przeciętnego wynagrodzenia
dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności
1 749,00 zł
Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora turnusu.
Czy osoba z niepełnosprawnością może nie otrzymać dofinansowania?
W praktyce zdarzają się sytuacje, iż samorządy odmawiają przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych przyznanych na ten cel. Zgodnie z przepisami, powiaty otrzymują bowiem określone środki z PFRON na podstawie algorytmu dla wszystkich samorządów. O problemie tym piszemy w artykule pt. Ograniczenia budżetowe powodem odmowy przyznania dofinansowania z PFRON
