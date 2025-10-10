Zmiany w zawodzie pielęgniarki: Polska dostosowuje przepisy do prawa UE

Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która zobowiązuje do uznawania kwalifikacji pielęgniarek z Rumunii. Zmiana dostosowuje krajowe przepisy do prawa Unii Europejskiej i ma zakończyć procedurę naruszeniową wszczętą przez Komisję Europejską wobec Polski.

Nowelizacja ustawy: Polska dostosowuje przepisy do unijnych wymogów

Sejm znowelizował ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Za uchwaleniem nowelizacji zagłosowało 422 posłów, 19 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy zakładają obowiązek uznawania, na zasadzie praw nabytych, kwalifikacji zawodowych obywateli UE, którzy ukończyli kształcenie pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną w Rumunii. Chodzi o osoby, które przeszły program niespełniający minimalnych wymogów kształcenia, ale mają jeden z dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Według projektu nowelizacji, zmiana wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że nowe przepisy zaczną obowiązywać niemal natychmiast.

Dlaczego wprowadzono zmiany? Komisja Europejska interweniowała

Zmiana przepisów jest wynikiem postępowania wszczętego przez Komisję Europejską w maju 2024 r. przeciwko 14 państwom członkowskim, w tym Polsce. Kraje te nie uznawały kwalifikacji zawodowych pielęgniarek z Rumunii, mimo że wynika to z unijnej dyrektywy dotyczącej swobodnego przepływu pracowników i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Jak wyjaśniła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka, zmiana ma zapewnić spójność polskich przepisów z prawem unijnym i zagwarantować, że osoby, które ukończyły odpowiednie kształcenie, będą mogły wykonywać zawód pielęgniarki także w Polsce.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z unijną dyrektywą pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, których kształcenie rozpoczęło się przed wejściem Rumunii do Unii w 2007 r., mogą korzystać z uznania kwalifikacji zawodowych. Do 4 marca 2025 r. państwa członkowskie miały czas na wdrożenie dyrektywy do przepisów krajowych.

W dyrektywie podkreślono, że w 2018 r. Rumunia zobowiązała się do przeprowadzenia specjalnego programu podwyższania kwalifikacji pielęgniarek, by spełniały one minimalne wymogi. Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło sprzeciwu wobec propozycji, aby absolwenci tego programu mogli korzystać z preferencyjnego systemu uznawania kwalifikacji.

Ilu pielęgniarek dotyczy zmiana w Polsce?

Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do tej pory kwalifikacje pielęgniarki w Polsce uznano czterem osobom, które ukończyły kształcenie w Rumunii.