Pomarańczowe worki na nową frakcję. Gdzie się pojawiają i co do nich wrzucać?
Niektóre gminy decydują się na wprowadzenie pomarańczowych worków na określone odpady. Czy pojawią się one wszędzie? Co powinno się w nich znaleźć? Rozwiewamy wątpliwości.
- Pomarańczowe worki na odpady tekstylne. Czy są w każdej gminie?
- Skąd wziął się pomysł na zbieranie tekstyliów w pomarańczowych workach?
- Co jeszcze mogą zrobić samorządy?
Pomarańczowe worki na odpady tekstylne. Czy są w każdej gminie?
Pomarańczowe worki na śmierci są odpowiedzią gmin na problem ze zbieraniem odpadów tekstylnych. Jednak nie każdy samorząd wprowadza takie rozwiązania. Warto to zatem sprawdzić w swojej gminie.
Przykładowo, pomarańczowe worki na tekstylia funkcjonują w gminie Grójec. Jak czytamy na stronie internetowej urzędu, odpady tekstylne są w tym mieście odbierane w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy zużytą odzież i tekstylia pakują w specjalne worki w kolorze pomarańczowo-czerwonym. W 2025 roku dopuszczalne jest też wystawianie tekstyliów w workach w innych kolorach.
Z kolei Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlach za pomocą grafik podpowiada jak prawidłowo segregować odpady. W worku pomarańczowym, przeznaczonym na tekstylia, mogą znaleźć się ubrania, obuwie, szmaty, paski, torby, firanki, zasłony, pieluchy z tetry. Nie jest to jednak miejsce na: tapicerki, szmaty zanieczyszczone smarami i olejami samochodowymi.
Od sierpnia 2025 r. pomarańczowe worki mają do dyspozycji również mieszkańcy Ustronia. Jak przekonują na platformie X, burmistrz tego miasta Paweł Sztefek „dzięki temu zniknie problem z dzikimi wysypiskami szmat, ubrań”.
Skąd wziął się pomysł na zbieranie tekstyliów w pomarańczowych workach?
Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2025 r. funkcjonuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów tekstylnych. Chodzi tu m.in. o zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki czy dywany.
Gminy powinny zapewniać przyjmowanie tekstyliów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli w tzw. PSZOKach. Każda gmina musi ustanowić przynajmniej jeden taki punkt na swoim terenie.
Co jeszcze mogą zrobić samorządy?
Jednak gminy mogą też wprowadzać inne rozwiązania ułatwiające mieszkańcom pozbywanie się odpadów tekstylnych. Wiele osób ma bowiem problem w dotarciu do punktów selektywnego zbierania. Dla nich samorząd może przykładowo zorganizować zbiórki mobilne czy ustawić w łatwo dostępnych miejscach specjalne pojemniki na odpady tekstylne. Innym pomysłem jest współpraca z organizacjami non-profit w zakresie przekazywania używanej odzieży potrzebującym.
