Luka w budżecie NFZ w 2025 r. wynosi 14 mld zł, wpływy ze składki zdrowotnej niższe o 3,5 mld. Luka w 2026 r. może sięgnąć 23 mld zł

Luka w budżecie NFZ w 2025 r. wynosi 14 mld zł, wpływy ze składki zdrowotnej niższe o 3,5 mld. Luka w 2026 r. może sięgnąć 23 mld zł

16 października 2025, 12:05
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
NFZ budżet NFZ 2025 deficyt składka zdrowotna dotacja państwowa luka finansowa NFZ finanse publiczne ochrona zdrowia kontrakty medyczne plan finansowy NFZ 2026 system opieki zdrowotnej
Luka w budżecie NFZ w 2025 r. wynosi 14 mld zł, wpływy ze składki zdrowotnej niższe o 3,5 mld. Luka w 2026 r. może sięgnąć 23 mld zł
shutterstock

NFZ odnotował niższe niż zakładano wpływy ze składki zdrowotnej – o 3,5 mld zł mniej w pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku. Eksperci alarmują, że problemy finansowe mogą zagrozić realizacji świadczeń medycznych w niektórych regionach, a w 2026 roku luka w budżecie Funduszu może wzrosnąć do 23 mld zł.

Realne wpływy ze składki zdrowotnej poniżej prognozy

Wpływ składki zdrowotnej za pierwsze osiem miesięcy tego roku jest niższy o ok. 3,5 mld zł niż zakładała prognoza w planie finansowym NFZ na 2025 rok. - Prognoza wpływu składki za osiem miesięcy tego roku, ujęta jako 8/12 równych części planu finansowego NFZ na 2025 rok, wynosi 115,45 mld zł. Natomiast realny wpływ składki w tym okresie to blisko 112 mld zł. Różnica: ok. 3,5 mld zł – powiedział dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

Zaznaczył, że wpływy ze składki, co do zasady, nie są równe w każdym miesiącu. - Cechuje je sezonowość, m.in. dlatego wpływy ze składki w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. To stała tendencja obserwowana przez lata – dodał.

Florek podkreślił, że informacje o rzeczywistej realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2025 rok będą dostępne po przekazaniu stosownych informacji przez ZUS i KRUS w drugiej połowie lutego 2026 roku.

Luka finansowa NFZ w 2025 i 2026 roku

Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich powiedział, że 3,5 mld zł to zbyt duża suma do zrównoważenia wpływami ze składki zdrowotnej w drugiej połowie 2025 roku. Według eksperta dane makroekonomiczne, na podstawie których oszacowano wpływy ze składki zdrowotnej w 2025 roku, były zbyt optymistyczne. Zaznaczył, że podobnie optymistyczne prognozy przyjęto dla planu finansowego NFZ w 2026 roku. Podkreślił, że oznacza to, że dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne będzie musiała być wyższa, niż założono.

Dane NFZ dotyczą ośmiu miesięcy 2025 roku, ponieważ wpływ składki za wrzesień będzie miał miejsce w październiku.

Plan finansowy NFZ na 2026 rok: wyższe przychody i rekordowe dotacje

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie ok. 14 mld zł. Nie ma środków na rozliczenie nadwykonań, zagrożone są też kontrakty w części kraju. W listopadzie i grudniu w województwie śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie. Z kolei w 2026 roku według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa wyniesie 23 mld zł.

Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 rok (18,3 mld zł).

Źródło: PAP
