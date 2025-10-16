Luka w budżecie NFZ w 2025 r. wynosi 14 mld zł, wpływy ze składki zdrowotnej niższe o 3,5 mld. Luka w 2026 r. może sięgnąć 23 mld zł

NFZ odnotował niższe niż zakładano wpływy ze składki zdrowotnej – o 3,5 mld zł mniej w pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku. Eksperci alarmują, że problemy finansowe mogą zagrozić realizacji świadczeń medycznych w niektórych regionach, a w 2026 roku luka w budżecie Funduszu może wzrosnąć do 23 mld zł.

Realne wpływy ze składki zdrowotnej poniżej prognozy

Wpływ składki zdrowotnej za pierwsze osiem miesięcy tego roku jest niższy o ok. 3,5 mld zł niż zakładała prognoza w planie finansowym NFZ na 2025 rok. - Prognoza wpływu składki za osiem miesięcy tego roku, ujęta jako 8/12 równych części planu finansowego NFZ na 2025 rok, wynosi 115,45 mld zł. Natomiast realny wpływ składki w tym okresie to blisko 112 mld zł. Różnica: ok. 3,5 mld zł – powiedział dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek.

Zaznaczył, że wpływy ze składki, co do zasady, nie są równe w każdym miesiącu. - Cechuje je sezonowość, m.in. dlatego wpływy ze składki w drugim półroczu są wyższe niż w pierwszym. To stała tendencja obserwowana przez lata – dodał.

Florek podkreślił, że informacje o rzeczywistej realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2025 rok będą dostępne po przekazaniu stosownych informacji przez ZUS i KRUS w drugiej połowie lutego 2026 roku.

Luka finansowa NFZ w 2025 i 2026 roku

Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich powiedział, że 3,5 mld zł to zbyt duża suma do zrównoważenia wpływami ze składki zdrowotnej w drugiej połowie 2025 roku. Według eksperta dane makroekonomiczne, na podstawie których oszacowano wpływy ze składki zdrowotnej w 2025 roku, były zbyt optymistyczne. Zaznaczył, że podobnie optymistyczne prognozy przyjęto dla planu finansowego NFZ w 2026 roku. Podkreślił, że oznacza to, że dotacja z budżetu państwa na świadczenia zdrowotne będzie musiała być wyższa, niż założono.

Dane NFZ dotyczą ośmiu miesięcy 2025 roku, ponieważ wpływ składki za wrzesień będzie miał miejsce w październiku.

Plan finansowy NFZ na 2026 rok: wyższe przychody i rekordowe dotacje

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie ok. 14 mld zł. Nie ma środków na rozliczenie nadwykonań, zagrożone są też kontrakty w części kraju. W listopadzie i grudniu w województwie śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie. Z kolei w 2026 roku według szacunków Ministerstwa Zdrowia luka finansowa wyniesie 23 mld zł.

Z projektu planu finansowego NFZ na 2026 r. wynika, że przychody NFZ wyniosą 217,4 mld zł i będą większe o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Wpływy ze składki zdrowotnej, według planu, wyniosą 184,3 mld zł, czyli wzrosną o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem 2025. Dotacja podmiotowa z budżetu państwa ma wynieść 26 mld zł, czyli wzrosnąć o 42 proc. w stosunku do pierwotnie założonej wartości dotacji w planie finansowym NFZ na 2025 rok (18,3 mld zł).