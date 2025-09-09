Jeszcze tylko do 17 września 2025 r. gminy i powiaty mogą składać wnioski o granty do 500 tys. zł w ramach programu „Premia Społeczna”. Środki pozwolą rozwinąć lokalne usługi społeczne, wesprzeć osoby potrzebujące i zacieśnić współpracę między samorządami a podmiotami ekonomii społecznej.

Do 17 września 2025 r. trwa trzecia tura przyjmowania wniosków w projekcie "Premia Społeczna". Chodzi o zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług społecznych, a także zachęcenie gmin i powiatów do zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej (PES) – takim jak fundacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa społeczne.

Premia Społeczna: dla kogo przeznaczone są środki

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

gminy i powiaty na terenie całego kraju,

i powiaty na terenie całego kraju, jednostki organizacyjne JST, np. ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, domy pomocy.

Warunkiem uzyskania środków jest zlecenie realizacji usług społecznych PES. Samorząd nie może przeznaczyć grantu na prowadzenie usług we własnym zakresie.

Na co można wydać grant

Dofinansowanie może pokryć nawet do 90 proc. kosztów realizacji usług społecznych. Zwiększona została maksymalna wysokość grantu z 350 000 do 500 000 zł. W ramach programu można sfinansować m.in.:

usługi opiekuńcze i wsparcie dla seniorów,

opieka wytchnieniowa dla rodzin i opiekunów,

asystencja osób z niepełnosprawnościami,

poradnictwo specjalistyczne i wsparcie rodzin w kryzysie,

usługi przeciwdziałania przemocy domowej,

mieszkania wspomagane i treningowe,

opieka paliatywna i hospicyjna w formach zdeinstytucjonalizowanych.

Środki nie mogą być wykorzystane na inwestycje budowlane, zakup sprzętu czy koszty organizacji przetargów. Pełny katalog usług, które można pokryć z "Premii społecznej" można znaleźć w dokumencie: Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego pt. „Premia społeczna” wersja obowiązująca od III naboru.

Ważną zmianą jest to, że od III naboru wniosków zniesiono ograniczenia dotyczące jednorazowego udziału w naborach. Oznacza to, ze samorządy mogą składać wnioski wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu.

Preferencje punktowe – kto ma większe szanse

Od III naboru obowiązują także nowe kryteria premiujące. Wyższy udział grantu przewidziano dla tych JST, które:

współpracują z Centrami Usług Społecznych (+15 pkt),

zlecają usługi przedsiębiorstwom społecznym (+20 pkt),

działają na rzecz społeczności o największych potrzebach (+do 40 pkt).

Kolejna szansa w październiku

Jeśli samorząd nie zdąży złożyć wniosku do 17 września 2025 r., kolejna runda naboru rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2025 r.

Premia społeczna: jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się elektronicznie poprzez generator wniosków na stronie Fundacji Fundusz Współpracy. Tam dostępna jest pełna dokumentacja, instrukcja krok po kroku oraz przykłady prawidłowo wypełnionych formularzy.

Program dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 i realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy.