Kielce liderem ekologii: pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytu i magazynowania CO₂

W Kielcach stanie pierwsza w Polsce pilotażowa instalacja do bezpośredniego wychwytywania CO₂ z atmosfery, która może usunąć aż 500 ton rocznie. Kontenerowa jednostka, zasilana energią słoneczną i wyposażona w sorbentowe filtry, będzie testowana do końca 2026 r. – projekt partnerski miasta z firmą Oraquel ma też silny wymiar edukacyjny.

Jak donosi Serwis Samorządowy PAP pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery zostanie zainstalowane w Kielcach. Dzięki temu będziemy w stanie zredukować emisję gazów cieplarnianych nawet o 500 ton rocznie – powiedziała prezydent miasta Agata Wojda.

Kielce jako pierwsze miasto w Polsce weźmie udział w pilotażowym programie

Kielce jako pierwsze miasto w Polsce weźmie udział w pilotażowym programie działania instalacji do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery. Porozumienie w tej sprawie ratusz podpisał w czwartek z firmą Oraquel.

„To innowacyjne rozwiązanie ma na celu walkę z wyzwaniami klimatycznymi i poprawę jakości powietrza w mieście, pochłaniając około 500 ton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada eliminacji emisji z kilkudziesięciu +kopciuchów+” – podkreśliła Wojda.

Gdzie instalacja

Urządzenie zostanie zainstalowane na miejskiej działce przy ulicy Olszewskiego, obok Kieleckiego Parku Technologicznego.

„Instalacja mieści się w standardowym 40-stopowym kontenerze, wykorzystuje filtry sorbentowe do usuwania dwutlenku węgla z powietrza, redukując jego stężenie. Każda taka jednostka jest w stanie pochłonąć do 500 ton dwutlenku węgla rocznie i może być skalowana poprzez dodawanie kolejnych kontenerów” – zaznaczył Wojciech Mudyna, prezes spółki Oraquel.

Dodał, że gaz będzie „wiązany w opatentowanych przez nas filtrach, które można stosownie do potrzeb wymieniać”.

Zasilanie instalacji

„Instalacja zasilana jest z paneli fotowoltaicznych, co czyni ją całkowicie bezemisyjną. Ma też system monitoringu” – wyjaśnił Mudyna.

Dodał, że urządzenie zostanie zainstalowane w Kielcach do końca tego roku. Firma Oraquel pokryje koszty budowy i pracy instalacji szacowane na około 1,4 mln zł. Projektowana dla Kielc instalacja jest urządzeniem pilotażowym.

Wijda zaznaczyła, że cały projekt, który będzie testowany przez 2026 rok, ma również wymiar edukacyjny.

Ważne „Powiązanie między efektywnym wykorzystaniem energii, a zmniejszaniem naszego wpływu na środowisko, również przez zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, jest bardzo duże. Pokazując skuteczność nowej technologii, możemy uczyć o adaptacji miast do zmian środowiska i klimatu oraz o tym co wszyscy możemy robić we własnym zakresie, aby Kielce nadal były zielonym i przyjaznym miastem” – powiedziała włodarz miasta.

Prezes firmy Oraquel poinformował, że przedsiębiorstwo planuje kilka kolejnych instalacji tego typu, na terenach miast wojewódzkich oraz w zakładach przemysłowych.

