Emerytalne wątpliwości. Dwie kobiety z minimalną emeryturą, ale tylko jedna z rentą wdowią
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Przypominamy listy Czytelniczek z 2025 r. uważających, że są pokrzywdzone zasadami renty wdowiej. Nic się nie zmieniło w ich sytuacji prawnej. Od roku stałe pytanie stawiane rządowi przez emerytki, które nie otrzymały renty wdowiej. Bo data śmierci męża stała się przesłanką przyznawania świadczenia.
- Zasady renty wdowiej 2026 r.
- Przykładowy list czytelniczki Infor.pl:
- Interpelacja nr 9285 - w sprawie renty wdowiej dla osób, które nie nabyły prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
- Przesłanki otrzymania wypłat z tytułu renty wdowiej w 2025 r. (informacje ze strony zus.pl
Takie pytania (w formie listów) stale trafiają do redakcji i dziennikarzy Infor.pl. I to pomimo tego, że już od 2024 r. wszyscy wiemy jak ostatecznie wyglądają zasady przyznawania renty wdowiej. Wydawało się, że wraz z upływem czasu temat wygaśnie. Z listów do redakcji wynika, że tak się nie dzieje. I wszyscy dalej i konsekwentnie krytykują limity wieku dla wdów i wdowców - renta przyznana jest tylko wtedy, gdy śmierć małżonka nastąpiła w okresie, gdy żona miała 55 lat (i więcej) a mąż 60 lat (i więcej).
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Nie wiemy, co odpowiadać na pytania czytelników. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia dla tej zasady i tych limitów wieku.
Zasady renty wdowiej 2026 r.
Należy łącznie spełnić następujące warunki:
- mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),
- do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,
- nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),
- nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.
Wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku. Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.
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Przykładowy list czytelniczki Infor.pl:
Mam nadzieję że ktoś wreszcie rządzącym politykom głośno zwróci uwagę na ten warunek dla renty wdowiej i się z tego nasi ustawodawcy wycofają
Dzień dobry,
Jeden z warunków, które trzeba spełnić, by otrzymać to świadczenie jest okrutny niesprawiedliwy i ohydny - żeby nie powiedzieć dosadniej. Chodzi o warunek ukończenia 55 lat kobiety w chwili śmierci współmałżonka. Proszę mi wytłumaczyć, czym się różni Emerytka mająca np. najniższą emeryturę, która w chwili śmierci męża miała skończone 55, od emerytki mającej tak samo niską emeryturę tylko, że w chwili śmierci współmałżonka miała np. 54 lata? Jednej i drugiej mąż pracował i odprowadzał składki. Jedna i druga została nagle sama z jednym świadczeniem i wszystkim opłatami sama. Jednej się rzuca parę groszy, a drugą państwo zostawia samą sobie. Nie dość, że wcześniej odeszła najbliższa osoba, to jeszcze okazuję się, że nie w tym czasie co powinna, a przecież daty śmierci się nie wybiera. Tak, że jak piszecie Państwo o sprawiedliwości, to w tej sprawie nie ma jej wcale. A politycy, którzy ustalili takie ograniczenie powinni karnie za to odpowiedzieć, a nie jeszcze chwalą się tym bublem i podnoszą ludziom ciśnienie. Mam nadzieję, że ktoś głośno zwróci uwagę na ten warunek i się z tego nasi ustawodawcy wycofają.
Inne listy:
List wywołał dyskusje w mediach społecznościowych Infor.pl. Przykładowe komentarze:
Moja mama została wdową w wieku 46 lat...Teraz dostaje najniższą emeryturę i nie przysługuje jej ta renta wdowia, którą tak się chwalą politycy, bo tato zmarł zbyt dawno. Za jego długi, po jego śmierci ZUS ją dojeżdżał finansowo przez lata. Lata życia w biedzie...dla niej i dla nas dzieci. Mam wrażenie, że ustawodawcy chcieli stworzyć ustawę, z którą mogliby się obnosić, ale która nie kosztowałaby ich za dużo.
Moja mama ma podobnie. Miała 53 lata, gdy zmarł tata, a nie 55, więc się nie załapała na tą rentę wdowią, o której tak trąbią. Tata zmarł w wieku 56 lat, więc emerytury swojej nie dożył.
Interpelacja nr 9285 - w sprawie renty wdowiej dla osób, które nie nabyły prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni)
Link do interpelacji
Zgłaszający: Bartosz Romowicz, Tomasz Zimoch, Norbert Pietrykowski
Interpelacji czytamy:
"Do mojego biura poselskiego zgłosili się wdowy i wdowcy, którzy nie nabyli prawa do renty rodzinnej wcześniej niż w wieku 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), czyli nie są uprawnieni do złożenia wniosku. Osoby te twierdzą, że zostały podwójnie pokrzywdzone – najpierw wdowiejąc w młodym wieku, a teraz ponownie ze względu na wyeliminowanie ich z systemu renty wdowiej.
Dlatego proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej otrzymuje podobne zgłoszenia od innych osób będących w tej samej sytuacji?
2. Czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej planuje przygotowanie zmian i przedłożenie ich Sejmowi w tym zakresie?
3. Czy znane są ministrowi koszty dla budżetu państwa rozwiązań, które obejmują takie osoby rentą wdowią?"
Przesłanki otrzymania wypłat z tytułu renty wdowiej w 2025 r. (informacje ze strony zus.pl
Link do przesłanek przyznania renty wdowiej.
Są cztery przesłanki:
1) masz co najmniej 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),
2) do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,
3) nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
4) nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.
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