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Susza w Polsce. Upały powodują niedobory wody w gminach

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17 lipca 2026, 13:00
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
kran woda basen susza wodociąg
Upały powodują niedobory wody w gminach
Shutterstock

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Wróciły upały, a wraz z nimi problemy gmin z niedoborami wody. Normą stały się zakazy podlewania ogródków i apele o oszczędzanie wody. Samorządy apelują o dodatkowe środki na budowę nowych ujęć.

Trudna sytuacja hydrologiczna - susza w Polsce

Podczas upałów, które wystąpiły w Polsce na przełomie czerwca i lipca, w wielu gminach w Polsce zabrakło wody. Mimo że od tamtego czasu poprawiła się sytuacja hydrologiczna, w wielu regionach nadal jest ona niekorzystna.

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Obecnie, w związku z ponowną falą upałów oraz rekordowym zużyciem wody, sytuacja hydrologiczna znowu staje się trudniejsza. W kraju postępuje rozległa susza hydrologiczna i hydrogeologiczna obejmująca około połowę terytorium Polski.

Gminy apelują o ograniczenie wykorzystania wody

Wiele gmin wydaje apele o ograniczenie wykorzystania wody do celów innych niż bytowe. Mimo starań wody wciąż brakuje, a zakazy podlewania ogródków i apele o oszczędzanie stały się codziennością. Modernizacja wodociągów stała się elementem walki z niedoborami wody. Samorządowcy apelują o dodatkowe środki na budowę nowych ujęć, m.in. z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne, które gminy finansują ze swoich środków. Mimo to samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją urządzeń wodociągowych ze środków zewnętrznych dostępnych w ramach m.in.: Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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Środki z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Niedobory wody występują m. in. w gminie Świercze. Wójt Adam Misiewicz podkreśla, że problemy występują mimo prowadzonych inwestycji oraz apeli do mieszkańców o oszczędzanie wody.

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Misiewicz dodał, że od kilku lat gmina inwestuje w modernizację ujęć, zbiorniki retencyjne i nowoczesne technologie. Mimo tych działań rosnąca liczba mieszkańców oraz większe zapotrzebowanie sprawiają, że Świercze nadal mierzą się z problemem niedoboru wody. Dlatego samorząd zwrócił się do premiera i ministra rolnictwa o możliwość wykorzystania części środków z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na rozwój wodociągów oraz budowę nowych ujęć.

Najważniejsze są wydajne ujęcia wody

Małgorzata Więckowska, burmistrz Nowego Wiśnicza, w którym również w czasie największych upałów wystąpiły trudności z dostawą wody, podkreśla, że w ramach ochrony ludności powinny być dostępne środki na zaopatrzenie w wodę. Mówiąc o działaniach na przyszłość burmistrz wskazała na modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę wodociągów i prace nad utworzeniem nowego zbiornika.

Więckowska podkreśliła, że wykorzystanie części środków z programu OLiOC na rozwój sieci wodociągowych i budowę nowych ujęć „na pewno mogłoby pomóc”. Dodała też, że z tych środków sieć może być zbudowana, tylko co z tego, jeśli nie będzie wody do wpuszczania do tej sieci. Najważniejsze jest to, żeby były wydajne ujęcia i żeby ta woda było odpowiednio przygotowana.

Bo woda jest za tania

Do kryzysu wodnego w gminach i małych miastach odniósł się też prezes Unii Miasteczek Polskich i burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy. Jego zdaniem „woda w Polsce jest za tania, dlatego jest używana masowo”.

Według niego należałoby zwiększyć swobodę gmin w ustalaniu cen za wodę. Zdaniem Cichego problem pojawia się, kiedy są upały i ludzie pobierają wodę, żeby podlać warzywa czy rośliny w ogrodzie. To świadczy o tym, że ta woda jest po prostu za tania.

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Źródło: INFOR
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