Bez sądu ZUS nie da podwyżki emerytowi. Tylko 300-400 emerytów z przeliczonymi emeryturami. Bez co najmniej kilkadziesiąt tysięcy [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]

Sądy cywilne systematycznie wykonują wyrok. Emeryci wygrywają sprawy o przeliczenie emerytur na nowo. I to pomimo braku publikacji w Dzienniku Ustaw korzystnego dla tysięcy emerytów wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SZUS przeliczanie emerytur przegrał w 322 wyrokach. W tym 162 razy prawomocnie [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]. Kilkaset osób, które wygrało z ZUS, to promil osób poszkodowanych przez niekonstytucyjne przepisy za okres przeszło dekady.

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest jednak bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice. Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20, m.in.:

Sądy wykonują niepublikowany wyrok TK. Przykładowe 63 wyroki o ponownym przeliczeniu emerytur

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 166/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 620/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 168/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 392/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 132/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 564/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 346/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 1194/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 732/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1630/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 782/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2026 roku sygn. akt III AUa 1019/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 487/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1234/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 1876/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 411/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 771/25 wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 8/26 wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 roku sygn. akt III AUa 72/26

Wszystkie 322 orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem

Orzeczenia zostały przedstawione z punktu widzenia 4 zagadnień, tj.:

1. zakresu sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, o jakie pomniejszono podstawę obliczenia emerytury w wieku powszechnym;

2. wyrównania;

3. odsetek;

4. szacunkowej kwoty, o jaką wzrośnie emerytura po uprawomocnieniu się orzeczenia (szacunkową kwotę podaję tylko w przypadku, gdy w treści uzasadnienia wyroku, sąd przywołuje wartość dokonanych w decyzji emerytalnej potrąceń oraz dalszą długość trwania życia).

Za wyrok w pełni korzystny uznaję wyrok odpowiadający co najmniej rozwiązaniu legislacyjnemu przewidzianemu dla rocznika 53’ (art. 194i oraz 194j ustawy emerytalnej).

Jak dotąd z takimi rozstrzygnięciami spotkałem się w przypadku orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Taki pogląd został wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25, z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 oraz z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25.

Mając na uwadze wskazane powyżej 3 zagadnienia, „wzorcowy” korzystny wyrok powinien uwzględniać:

1. pełny zakres sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, tj. możliwość ponownego obliczenia emerytury bez uwzględniania wszystkich pobranych przez emeryta wcześniejszych emerytur;

2. wyrównanie za okres do dnia przyznania emerytury w wieku powszechnym do dnia wydania decyzji o ponownym obliczeniu emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej;

3. odsetki od dnia wydania przez ZUS pierwszej decyzji emerytalnej o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym.

Emerytom, którzy uzyskali mniej korzystny wyrok od ww. „wzorcowego”, pozostaje środek odwoławczy w postaci apelacji lub skargi kasacyjnej.