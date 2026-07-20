Te miejsca w Polsce przyciągnęły tłumy w ubiegłe wakacje. Turyści najchętniej nocowali w hotelach

Mazowsze przyciągnęło najwięcej turystów, ale to województwo zachodniopomorskie odnotowało największą liczbę udzielonych noclegów i najwyższe obłożenie miejsc noclegowych w 2025 r. Z danych za okres od czerwca do września wynika także, że szczyt sezonu przypadł na sierpień, a najchętniej wybieranym rodzajem zakwaterowania były hotele.

Nad Bałtykiem rekord noclegów

W analizowanym okresie najwięcej turystów odwiedziło województwo mazowieckie, gdzie z obiektów noclegowych skorzystało 2,91 mln osób. Drugie miejsce zajęła Małopolska z wynikiem 2,64 mln turystów, a trzecie województwo zachodniopomorskie, które przyjęło 2,10 mln osób.

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Najwięcej noclegów udzielono natomiast w regionach nadmorskich. W województwie zachodniopomorskim liczba ta wyniosła 9,53 mln, a w pomorskim 6,40 mln. Łącznie oba województwa odpowiadały za blisko 16 mln noclegów w analizowanym okresie.

Największe natężenie ruchu turystycznego przypadło na sierpień. W tym miesiącu z obiektów noclegowych skorzystało 5,14 mln osób, a liczba udzielonych noclegów wyniosła 14,55 mln. Jednocześnie był to miesiąc z najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych – wskaźnik obłożenia osiągnął 53,1 proc. Dla porównania we wrześniu wyniósł 40,2 proc., a w czerwcu 42,9 proc.

Nie pensjonat, nie kemping. Hotele górą

Największą popularnością wśród turystów cieszyły się hotele. Od czerwca do września zatrzymało się w nich 10,77 mln osób, którym udzielono 21,41 mln noclegów. Hotele były szczególnie popularne wśród gości zagranicznych – cudzoziemcy stanowili ponad jedną czwartą wszystkich korzystających z tego typu obiektów.

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Znacznie mniejsze zainteresowanie dotyczyło pensjonatów i kempingów. W pensjonatach zatrzymało się 265 tys. osób, natomiast na kempingach niespełna 252 tys.

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Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie wyniósł on 55 proc. Kolejne miejsca zajęły Małopolska (50,9 proc.) oraz Mazowsze (50,2 proc.). Najniższe obłożenie wystąpiło w województwach lubuskim (33,4 proc.) i opolskim (36,6 proc.).

W podziale według rodzaju obiektów najwyższym wykorzystaniem miejsc noclegowych charakteryzowały się zakłady uzdrowiskowe, gdzie wskaźnik obłożenia wyniósł 83 proc. W hotelach było to 52,6 proc.