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Bon senioralny – rodzaje wsparcia, kto będzie mógł skorzystać

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22 lipca 2026, 15:50
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Bon senioralny – rodzaje wsparcia, kto będzie mógł skorzystać
Bon senioralny – rodzaje wsparcia, kto będzie mógł skorzystać
Shutterstock

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Prezydent podpisał ustawę, która między innymi wprowadza wsparcie dla osób mających ukończone 65 rok życia w ramach programu bonu senioralnego. Ma on na celu realizację polityki senioralnej w zakresie rozwijania i zapewnienia usług wsparcia tym osobom. Jakie są podstawowe założenia bonu senioralnego?

Polityka senioralna ma stanowić ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Natomiast podpisana ustawa rozróżnia pojęcie osoby starszej – tej która ukończyła 60 rok życia i seniora – osoby mającej ukończony 65 rok życia i tylko do tej ostatniej grupy jest kierowany program bonu senioralnego.

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Rodzaje wsparcia w ramach bonu senioralnego

Wsparcie w ramach bonu senioralnego będzie obejmować podstawowe potrzeby życia codziennego seniora w szczególności:

  • pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak ubierania się, przygotowanie posiłków, poruszania się lub utrzymywanie porządku;
  • opiekę higieniczno-pielęgnacyjną przez którą rozumie się pomoc w myciu, zmianie pieluchomajtek, karmieniu oraz realizacji zaleceń lekarskich;
  • wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych-wizytach lekarskich, badaniach zabiegach jak również wydawaniu leków i wyrobów medycznych;
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizację intelektualną lub ruchową np. szkolenia zmierzające do podniesienia kompetencji cyfrowych.

Którzy seniorzy mogą otrzymać bon senioralny ?

Bon senioralny może być przyznany seniorowi, który poza niezaspokojeniem potrzeb w zakresie czynności życia codziennego oraz również spełnia również kryteria: obywatelstwa, miejsca zamieszkania w Polsce przez cały okres korzystania ze świadczenia oraz dochodowe. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Aby skorzystać z programu bonu senioralnego senior musi być obywatelem polskim lub Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Natomiast średni dochód miesięczny w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 3.410 zł na osobę. Kryterium dochodowe będzie corocznie waloryzowane wskaźnikiem dotyczących rent i emerytur.

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Źródło: INFOR
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Prezydent podpisał ustawę, która między innymi wprowadza wsparcie dla osób mających ukończone 65 rok życia w ramach programu bonu senioralnego. Ma on na celu realizację polityki senioralnej w zakresie rozwijania i zapewnienia usług wsparcia tym osobom. Jakie są podstawowe założenia bonu senioralnego?
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