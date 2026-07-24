W tych miejscach nad Bałtykiem się nie wykąpiesz

Silny wiatr, wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne zamknęły w piątek ponad 85 kąpielisk nad Bałtykiem. Z kolei w Sopocie zakaz kąpieli wprowadzono po wykryciu w wodzie bakterii Escherichia coli.

Ponad 85 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli

Z danych zamieszczonych w piątek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na ok. 70 kąpieliskach nad pełnym morzem. Z powodu silnego wiatru i wysokich fal zamknięte są m.in. kąpieliska w Międzywodziu, Trzęsaczu, Rewalu, Mrzeżynie, Kołobrzegu, Mielnie, Darłówku oraz Jarosławcu.

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W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na kilkunastu kąpieliskach, m.in. w Karwi, Chłapowie, Władysławowie, Kuźnicach, Jastarni i Juracie.

Zamkniętych zostało także siedem kąpielisk w Sopocie. Powodem jest stwierdzenie w wodzie obecności bakterii Escherichia coli (E. coli). Kąpiel w wodzie zanieczyszczonej tymi bakteriami lub jej połknięcie może prowadzić do zatrucia pokarmowego, a także m.in. do zakażeń dróg moczowych.

Gdzie szukać informacji o zamkniętych kąpieliskach

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

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Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.