Bon senioralny w ramach programu bonu senioralnego ma z założenia stanowić wsparcie dla osób, które mają ukończone 65 lat. Niestety istnieje duża grupa osób której te świadczenie nie będzie przysługiwać mimo spełnienia pozostałych kryteriów. Kogo będzie dotyczyć wyłączenie?

Zakres i beneficjenci bonu senioralnego

Bon senioralny będzie dawał możliwość skorzystania z usługi wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb życia codziennego -w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieki higieniczno-pielęgnacyjnej, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Poza kryterium wiekowym – skończone 65 lat, brane będzie pod uwagę obywatelstwo (polskie i krajów europejskich), miejsce zamieszkania w Polsce oraz kryterium dochodowe (nie mniej niż 3.410 zł na osobę).

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Wyłączenia - inne świadczenia, całodobowa opieka

Mimo spełnienia tych kryteriów senior może nie uzyskać pomocy z ramach Programu Bonu Senioralnego. Lista wyłączeń jest obszerna i co do zasady sprowadza się do sytuacji kiedy osoba korzysta z innych rodzajów wsparcia udzielanego ze środków publicznych.

Bon senioralny nie przysługuje seniorowi, który ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Osoba nie może uzyskać pomocy w ramach Programu Bonu Senioralnego gdy korzysta:

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ze świadczenia wspierającego; ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia; z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych lub resortowych; z całodobowej opieki świadczonej:

w domu pomocy społecznej,

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,

przez jakikolwiek inny podmiot.

Tym samym jeśli osoba znajduje się w jakimkolwiek ośrodku, w którym korzysta z całodobowej opieki, mimo spełnienia pozostałych kryteriów nie będzie mógł otrzymać bonu senioralnego.

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Wyjątki – sytuacje doraźne i jednorazowe

Wyjątkiem od powyżej wymienionych przypadków jest możliwość przyznania bonu senioralnego, jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni. Możliwość skorzystania z Programu Bonu Senioralnego o charakterze doraźnym i jednorazowym nie dotyczy sytuacji, gdy senior ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.