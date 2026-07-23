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Bon senioralny nie dla wszystkich – duża grupa seniorów nie będzie miała możliwości skorzystania

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23 lipca 2026, 13:33
Urszula Wilk-Winter
Bon senioralny nie dla wszystkich – duża grupa seniorów nie będzie miała możliwości skorzystania
Bon senioralny nie dla wszystkich – duża grupa seniorów nie będzie miała możliwości skorzystania
Shutterstock

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Bon senioralny w ramach programu bonu senioralnego ma z założenia stanowić wsparcie dla osób, które mają ukończone 65 lat. Niestety istnieje duża grupa osób której te świadczenie nie będzie przysługiwać mimo spełnienia pozostałych kryteriów. Kogo będzie dotyczyć wyłączenie?

Zakres i beneficjenci bonu senioralnego

Bon senioralny będzie dawał możliwość skorzystania z usługi wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb życia codziennego -w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieki higieniczno-pielęgnacyjnej, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Poza kryterium wiekowym – skończone 65 lat, brane będzie pod uwagę obywatelstwo (polskie i krajów europejskich), miejsce zamieszkania w Polsce oraz kryterium dochodowe (nie mniej niż 3.410 zł na osobę).

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Wyłączenia - inne świadczenia, całodobowa opieka

Mimo spełnienia tych kryteriów senior może nie uzyskać pomocy z ramach Programu Bonu Senioralnego. Lista wyłączeń jest obszerna i co do zasady sprowadza się do sytuacji kiedy osoba korzysta z innych rodzajów wsparcia udzielanego ze środków publicznych.

Bon senioralny nie przysługuje seniorowi, który ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Osoba nie może uzyskać pomocy w ramach Programu Bonu Senioralnego gdy korzysta:

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  1. ze świadczenia wspierającego;
  2. ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia;
  3. z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych lub resortowych;
  4. z całodobowej opieki świadczonej:
  • w domu pomocy społecznej,
  • w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
  • osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
  • przez jakikolwiek inny podmiot.

Tym samym jeśli osoba znajduje się w jakimkolwiek ośrodku, w którym korzysta z całodobowej opieki, mimo spełnienia pozostałych kryteriów nie będzie mógł otrzymać bonu senioralnego.

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Wyjątki – sytuacje doraźne i jednorazowe

Wyjątkiem od powyżej wymienionych przypadków jest możliwość przyznania bonu senioralnego, jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni. Możliwość skorzystania z Programu Bonu Senioralnego o charakterze doraźnym i jednorazowym nie dotyczy sytuacji, gdy senior ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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Źródło: INFOR
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