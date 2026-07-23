Bon senioralny nie dla wszystkich – duża grupa seniorów nie będzie miała możliwości skorzystania
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Bon senioralny w ramach programu bonu senioralnego ma z założenia stanowić wsparcie dla osób, które mają ukończone 65 lat. Niestety istnieje duża grupa osób której te świadczenie nie będzie przysługiwać mimo spełnienia pozostałych kryteriów. Kogo będzie dotyczyć wyłączenie?
- Zakres i beneficjenci bonu senioralnego
- Wyłączenia - inne świadczenia, całodobowa opieka
- Wyjątki – sytuacje doraźne i jednorazowe
Zakres i beneficjenci bonu senioralnego
Bon senioralny będzie dawał możliwość skorzystania z usługi wsparcia w zakresie podstawowych potrzeb życia codziennego -w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, opieki higieniczno-pielęgnacyjnej, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Poza kryterium wiekowym – skończone 65 lat, brane będzie pod uwagę obywatelstwo (polskie i krajów europejskich), miejsce zamieszkania w Polsce oraz kryterium dochodowe (nie mniej niż 3.410 zł na osobę).
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Wyłączenia - inne świadczenia, całodobowa opieka
Mimo spełnienia tych kryteriów senior może nie uzyskać pomocy z ramach Programu Bonu Senioralnego. Lista wyłączeń jest obszerna i co do zasady sprowadza się do sytuacji kiedy osoba korzysta z innych rodzajów wsparcia udzielanego ze środków publicznych.
Bon senioralny nie przysługuje seniorowi, który ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Osoba nie może uzyskać pomocy w ramach Programu Bonu Senioralnego gdy korzysta:
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- ze świadczenia wspierającego;
- ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia;
- z usług opiekuńczych albo asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych lub resortowych;
- z całodobowej opieki świadczonej:
- w domu pomocy społecznej,
- w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-leczniczym,
- osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
- przez jakikolwiek inny podmiot.
Tym samym jeśli osoba znajduje się w jakimkolwiek ośrodku, w którym korzysta z całodobowej opieki, mimo spełnienia pozostałych kryteriów nie będzie mógł otrzymać bonu senioralnego.
Wyjątki – sytuacje doraźne i jednorazowe
Wyjątkiem od powyżej wymienionych przypadków jest możliwość przyznania bonu senioralnego, jeżeli usługa lub opieka ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni. Możliwość skorzystania z Programu Bonu Senioralnego o charakterze doraźnym i jednorazowym nie dotyczy sytuacji, gdy senior ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
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