Jak DPS powinien chronić dane osobowe? Poradnik dla podmiotów kościelnych
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Na jakiej podstawie DPS może przetwarzać dane osobowe mieszańców? Kto jest administratorem? Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą? Najważniejsze informacje można znaleźć w poradniku pt. „Praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej”. Materiał został opracowany przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Nowy poradnik KIOD i UODO
Poradnik powstał z myślą o podmiotach kościelnych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej.
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Jak czytamy we wstępie publikacji, takie podmioty działają zazwyczaj w sferze tzw. spraw mieszanych. Realizują jednocześnie cele kościelne oraz zadania wynikające z prawa państwowego, w szczególności z ustawy o pomocy społecznej i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego. W codziennej praktyce kościelny dom pomocy społecznej powinien zatem stosować nakładające się reżimy ochronne z uwzględnieniem właściwego organu i właściwego porządku prawnego.
Co jednak istotne, z poradnika mogą korzystać wszystkie podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, a zatem również świeckie.
Wskazówki dla DPS-ów
Publikacja omawia m.in. kwestie związane z ustaleniem statusu administratora danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Wskazuje kategorie danych najczęściej przetwarzanych przez placówki. Są to m.in. dane mieszkańców, członków rodzin i opiekunów prawnych, pracowników, wolontariuszy, darczyńców czy użytkowników stron internetowych i mediów społecznościowych. Opracowanie poświęca też sporo uwagi przetwarzaniu danych należących do szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia czy niepełnosprawności). W poradniku omówiono praktyczne aspekty związane z obowiązkami administratorów danych, w tym realizację obowiązku informacyjnego. W osobnych rozdziałach znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykładowe wzory dokumentów, które placówki mogą dostosować do własnych potrzeb.
„Poradnik Kościelnego Inspektora Ochrony Danych powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zawiera praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej. Jest to efekt podjętych działań nadzorczych obu organów m.in. jednoczesnej kontroli administratorów danych, prowadzonych postępowań administracyjnych Prezesa UODO oraz wydane rozstrzygnięcia jak upomnienie, nakaz dostosowania przetwarzania zgodnie z RODO i administracyjna kara pieniężna. Warto podkreślić, że decyzje administracyjne Prezesa UODO mają również wymiar edukacyjny i na ich podstawie został opracowany poradnik. Co ważne, mogą z niego korzystać nie tylko jednostki kościelne, ale wszystkie podmioty świadczące pomoc społeczną” – powiedział Jakub Groszkowski Radca UODO.
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Publikacja ogólnodostępna
Poradnik można pobrać ze strony internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/598/4411
Źródło: UODO, Infor.pl
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