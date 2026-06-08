Jak DPS powinien chronić dane osobowe? Poradnik dla podmiotów kościelnych

Na jakiej podstawie DPS może przetwarzać dane osobowe mieszańców? Kto jest administratorem? Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą? Najważniejsze informacje można znaleźć w poradniku pt. „Praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej”. Materiał został opracowany przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Nowy poradnik KIOD i UODO

Poradnik powstał z myślą o podmiotach kościelnych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej.

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Jak czytamy we wstępie publikacji, takie podmioty działają zazwyczaj w sferze tzw. spraw mieszanych. Realizują jednocześnie cele kościelne oraz zadania wynikające z prawa państwowego, w szczególności z ustawy o pomocy społecznej i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego. W codziennej praktyce kościelny dom pomocy społecznej powinien zatem stosować nakładające się reżimy ochronne z uwzględnieniem właściwego organu i właściwego porządku prawnego.

Ważne Co jednak istotne, z poradnika mogą korzystać wszystkie podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, a zatem również świeckie.

Wskazówki dla DPS-ów

Publikacja omawia m.in. kwestie związane z ustaleniem statusu administratora danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Wskazuje kategorie danych najczęściej przetwarzanych przez placówki. Są to m.in. dane mieszkańców, członków rodzin i opiekunów prawnych, pracowników, wolontariuszy, darczyńców czy użytkowników stron internetowych i mediów społecznościowych. Opracowanie poświęca też sporo uwagi przetwarzaniu danych należących do szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia czy niepełnosprawności). W poradniku omówiono praktyczne aspekty związane z obowiązkami administratorów danych, w tym realizację obowiązku informacyjnego. W osobnych rozdziałach znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykładowe wzory dokumentów, które placówki mogą dostosować do własnych potrzeb.

„Poradnik Kościelnego Inspektora Ochrony Danych powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zawiera praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej. Jest to efekt podjętych działań nadzorczych obu organów m.in. jednoczesnej kontroli administratorów danych, prowadzonych postępowań administracyjnych Prezesa UODO oraz wydane rozstrzygnięcia jak upomnienie, nakaz dostosowania przetwarzania zgodnie z RODO i administracyjna kara pieniężna. Warto podkreślić, że decyzje administracyjne Prezesa UODO mają również wymiar edukacyjny i na ich podstawie został opracowany poradnik. Co ważne, mogą z niego korzystać nie tylko jednostki kościelne, ale wszystkie podmioty świadczące pomoc społeczną” – powiedział Jakub Groszkowski Radca UODO. REKLAMA

Publikacja ogólnodostępna

Poradnik KIOD i UODO dla kościelnych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej Źródło zewnętrzne

Poradnik można pobrać ze strony internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/598/4411

Źródło: UODO, Infor.pl