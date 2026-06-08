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Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Jak DPS powinien chronić dane osobowe? Poradnik dla podmiotów kościelnych

Jak DPS powinien chronić dane osobowe? Poradnik dla podmiotów kościelnych

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08 czerwca 2026, 15:19
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jak kościelny DPS powinien chronić dane osobowe?
Jak kościelny DPS powinien chronić dane osobowe?
Shutterstock

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Na jakiej podstawie DPS może przetwarzać dane osobowe mieszańców? Kto jest administratorem? Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą? Najważniejsze informacje można znaleźć w poradniku pt. „Praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej”. Materiał został opracowany przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Nowy poradnik KIOD i UODO

Poradnik powstał z myślą o podmiotach kościelnych prowadzących działalność w obszarze pomocy społecznej.

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Jak czytamy we wstępie publikacji, takie podmioty działają zazwyczaj w sferze tzw. spraw mieszanych. Realizują jednocześnie cele kościelne oraz zadania wynikające z prawa państwowego, w szczególności z ustawy o pomocy społecznej i umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego. W codziennej praktyce kościelny dom pomocy społecznej powinien zatem stosować nakładające się reżimy ochronne z uwzględnieniem właściwego organu i właściwego porządku prawnego.

Ważne

Co jednak istotne, z poradnika mogą korzystać wszystkie podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, a zatem również świeckie.

Wskazówki dla DPS-ów

Publikacja omawia m.in. kwestie związane z ustaleniem statusu administratora danych osobowych oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Wskazuje kategorie danych najczęściej przetwarzanych przez placówki. Są to m.in. dane mieszkańców, członków rodzin i opiekunów prawnych, pracowników, wolontariuszy, darczyńców czy użytkowników stron internetowych i mediów społecznościowych. Opracowanie poświęca też sporo uwagi przetwarzaniu danych należących do szczególnej kategorii (dane dotyczące zdrowia czy niepełnosprawności). W poradniku omówiono praktyczne aspekty związane z obowiązkami administratorów danych, w tym realizację obowiązku informacyjnego. W osobnych rozdziałach znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykładowe wzory dokumentów, które placówki mogą dostosować do własnych potrzeb.

„Poradnik Kościelnego Inspektora Ochrony Danych powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zawiera praktyczne wskazania dotyczące podmiotów kościelnych działających w obszarze pomocy społecznej. Jest to efekt podjętych działań nadzorczych obu organów m.in. jednoczesnej kontroli administratorów danych, prowadzonych postępowań administracyjnych Prezesa UODO oraz wydane rozstrzygnięcia jak upomnienie, nakaz dostosowania przetwarzania zgodnie z RODO i administracyjna kara pieniężna. Warto podkreślić, że decyzje administracyjne Prezesa UODO mają również wymiar edukacyjny i na ich podstawie został opracowany poradnik. Co ważne, mogą z niego korzystać nie tylko jednostki kościelne, ale wszystkie podmioty świadczące pomoc społeczną” – powiedział Jakub Groszkowski Radca UODO.

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Publikacja ogólnodostępna

Poradnik KIOD i UODO dla kościelnych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej

Źródło zewnętrzne

Poradnik można pobrać ze strony internetowej UODO pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/598/4411

Źródło: UODO, Infor.pl

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Źródło: INFOR
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