Koronawirus. Szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia 2020 r., matury i egzaminy przesunięte

Ze względów zdrowotnych, w związku z epidemią koronawirusa, terminy matur i egzaminu ósmoklasisty zostaną przełożone na inny termin - poinformował Premier wraz z Ministrem Edukacji Narodowej na konferencji prasowej. Nowy termin zostanie ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym, miesięcznym wyprzedzeniem, aby uczniowie zdążyli się przygotować.

Jeśli egzaminy odbędą się nie później niż do końca czerwca nie są przewidywane większe zmiany w rekrutacji do szkół i na uczelnie wyższe.





Minister Edukacji Narodowej powiedział także, że na razie nie ma planów przedłużenia roku szkolnego, MEN będzie zalecać, żeby przekazywać świadectwa drogą elektroniczną.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców zostanie wydłużony na dotychczasowych zasadach.

Szef MEN na konferencji prasowej podziękował nauczycielom, rodzicom i uczniom za przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z nauczaniem na odległość. "Wiem, że nie zawsze to jest łatwe, ale okazuje się, że byliśmy w stanie to zrobić. Robimy to podobnie jak inne państwa na świecie" - powiedział Piontkowski. Dodał, że ze względów zdrowotnych ograniczone są kontakty między ludźmi i dlatego - jak mówił - przedłużony został okres zawieszenia szkół i przedszkoli.

Minister zwrócił się do ósmoklasistów i maturzystów: "Kochani, wiemy, że macie ogromny stres. Nie wiecie, kiedy ten egzamin się odbędzie, nie wiecie, w jaki sposób się do tego przygotowywać, ale my także się do tego przygotowujemy. Stąd wyraźnie mówimy, że ze względów zdrowotnych dziś odkładamy termin egzaminów, przekładamy go na inny czas".

"Chcemy, żebyście mieli długą perspektywę do przygotowania do egzaminów maturalnych, ósmoklasisty, zawodowych i innych, dlatego z dużym wyprzedzeniem, co najmniej trzytygodniowym, miesięcznym nawet, poinformujemy o tym, kiedy ten nowy termin się odbędzie" - dodał szef MEN.

Podkreślił, że jest to czas szczególny, "kiedy uczniowie w inny sposób kontaktują się z nauczycielami, zdobywają nową wiedzę i umiejętności, mogą także wykorzystać ten dodatkowy czas do przygotowania się do swoich egzaminów".

Egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w dniach od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Od 2 do 8 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne publikowały na swoich stronach internetowych arkusze próbnych egzaminów maturalnych. One również były pobierane przez uczniów i samodzielnie rozwiązywane przez nich w domach, następnie przesyłane do nauczycieli. Zasady oceniania arkuszy próbnych egzaminów maturalnych mają zostać podane do publicznej wiadomości 15 kwietnia. Matury miały rozpocząć się 4 maja. Sesja pisemnych miała potrwać do 21 maja, a ustnych do 22 maja.

Od 12 marca zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek o przedłużeniu zamknięcia szkół do 26 kwietnia. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. (MZ/PAP)