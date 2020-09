Wsparcie szkół w nauczaniu zdalnym 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże 3 tys. tabletów z dostępem do internetu 120 wybranym szkołom. To sprzęt pochodzący z puli 40 tys. komputerów, które wspólnie z NASK przekażemy 1600 szkołom działającym w programie OSE. Szkolne Pakiety Multimedialne to jedno z wielu działań rządu mających na celu doposażenie szkół w sprzęt komputerowy.

Szkolne Pakiety Multimedialne

Taki szkolny pakiet NASK składa się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. Głównym kryterium branym pod uwagę będzie podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.





Szkolne Pakiety Multimedialne to nie jedyne działanie podejmowane przez rząd w związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkół spowodowanym epidemią COVID-19. Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji uruchomił dodatkowe projekty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, aby wesprzeć samorządy w realizowaniu zadań wynikających z konieczności prowadzenia kształcenia na odległość.

Wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o środki na zakup sprzętu do zdalnej nauki zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” wsparcie rządu w wysokości ponad 187 mln zł otrzymało 2 787 samorządów (z 2790 uprawnionych podmiotów). W maju br. uruchomiona została druga edycja projektu „Zdalna szkoła+”. Na ten cel przeznaczono 180 mln zł, w ramach których wsparcie uzyskało już 2 398 samorządów (z 2447 uprawnionych) na kwotę 161,2 mln zł. Nabór wniosków trwa jeszcze do 30 września.

Warto przypomnieć, że w ramach programu „Zdalna szkoła+” samorządy mogą sfinansować zakup: komputerów, laptopów, ale także oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu. Zachęcamy przedstawicieli organów prowadzących do zgłaszania się o wsparcie dla szkół.

Komputery dla dzieci w pieczy zastępczej

W ramach kolejnego działania rząd przeznaczył 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej.

Pomoc ta jest skierowana jest zarówno do dzieci z domów dziecka, jak i innych placówek rodzinnych. W całej Polsce w pieczy zastępczej umieszczonych jest ponad 72,5 tys. dzieci, w tym ponad 16,7 tys. w placówkach oraz ponad 55,5 tys. dzieci w pieczy o charakterze rodzinnym.