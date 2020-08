"Aktywna tablica": w 2020 r. wszystkie środki na zakup laptopów

"Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji +Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – Aktywna tablica+, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, skłaniają do kontynuacji i rozszerzenia działań zarówno w zakresie podmiotowym (beneficjenci programu), jak i przedmiotowym (katalog pomocy dydaktycznych) na dalsze lata tj. 2020-2024" – czytamy w załączniku do projektu uchwały.

W latach 2020-2024 program ma objąć: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019, szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: uczniowie niewidomi, uczniowie z innymi niepełnosprawnościami, uczniowie mający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.





Zgodnie z projektem rozporządzenia w organom prowadzącym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych: w 2020 r. – komputerów przenośnych, czyli laptopów, a w latach 2021-2024: tablicy interaktywnej (tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym, tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego), projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Organom prowadzącym szkoły podstawowe: specjalne, integracyjne oraz z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi i specjalnymi, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych: w 2020 r. – laptopów, a w latach 2021-2024: komputera stacjonarnego dla uczniów niewidomych, pomocy dydaktycznych takich jak notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie, inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej.

Organom prowadzącym szkoły podstawowe: specjalne, integracyjne oraz z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi i specjalnymi, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii: w 2020 r. – laptopów, a w latach 2021-2024: komputera stacjonarnego, pomocy dydaktycznych do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, pomocy do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi oraz narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych.