Czy kwota bazowa wynagrodzenia dla nauczycieli zostanie zwiększona o 700 zł? Czy podwyżki wywalczą także nauczyciele akademiccy?

ZNP proponuje wzrost kwoty bazowej wynagrodzenia nauczycieli o 700 zł. Podwyżka miałaby miejsce już od 1 stycznia 2022 r. Zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej, pociąga za sobą automatycznie podniesienie wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich czterech stopniach awansu zawodowego. Równolegle Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" domaga się wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to kwota 9030 zł w 2022 r. Stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich.

Wiceprezes ZNP: Proponujemy wzrost kwoty bazowej o 700 zł

Proponujemy wzrost kwoty bazowej o 700 zł od 1 stycznia 2022 – powiedział we wtorek wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński. Dodał, że taki postulat zostanie przedstawiony w czasie wtorkowego spotkania z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem.

ZNP o negocjacjach płacowych z MEiN - stawką jest kwota 700 zł

ZNP odrzuca dotychczasowe propozycje MEiN dotyczące płac nauczycieli i zmian w zawodzie. ZNP od początku rozmów w zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty uzależnia zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli od realizacji dwóch podstawowych postulatów: zmiany systemu wynagrodzenia nauczycieli poprzez powiązanie ich wysokości z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz od zwiększenia wysokości subwencji oświatowej na 2022 r. "Możemy rozmawiać o pragmatyce pod jednym warunkiem, że zostanie zmieniony system wynagradzania nauczycieli i również zostaną zwiększone środki budżetowe jeśli chodzi o subwencję oświatową" – powiedział wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński.

Kwota bazowa zwiększy się z 3538 zł do 4238 zł?

"Nie jesteśmy w stanie jako środowisko kolejnych 9 miesięcy czekać na jakiekolwiek pieniądze, myślę o wzroście wynagrodzeń (...). Stąd wręczamy panu ministrowi (Przemysławowi Czarnkowi), pismo gdzie proponujemy następujące rozwiązanie: po pierwsze wzrost kwoty bazowej o 700 zł od 1 stycznia 2022 r." – powiedział. Dodał, że jest to więcej o ok. 19,8 proc., co oznacza, że zwiększa się z 3538 zł do 4238 zł. W projekcie budżetu państwa na 2022 r., który jest procedowany przez Sejm, kwota bazowa służąca do obliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli wynosi jednak 3537,80 zł - jest tożsama z kwotą obowiązującą od 1 września 2020 r.

Już dwa lata zamrożenia kwoty bazowej

"To są dwa lata zamrożenia kwoty bazowej, do tego dodajemy również inflację. Oznacza to, że skoro trwają prace nad budżetem państwa, w odpowiednim momencie składamy ten wniosek i ufamy, że on zostanie rozpatrzony" – dodał.

Czy wynagrodzenie nauczycieli będzie powiązane ze średnim wynagrodzeniem?

Jednocześnie ZNP podtrzymało postulat powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Żądanie podwyżek także na uczelniach - minimum dochodu profesora: 9030 zł w roku 2022

Zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego żąda Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" – przekazał rzecznik prasowy sztabu protestacyjnego dr hab. inż. Marek Kisilowski. Chodzi o podwyżkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). Jak wskazano, stanowi to podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich. Solidarność domaga się też podniesienia minimalnego wynagrodzenia profesorom. 4 listopada br. Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" przekształciła się w sztab protestacyjny, a jego działania w pierwszej fazie przyjmują formę akcji informacyjnej. W zeszłym tygodniu MEiN poinformowało, że minister edukacji i nauki powoła zespół ds. podwyżek wynagrodzeń na uczelniach. W jego skład wejdą przedstawiciele MEiN, związki zawodowe, reprezentanci KRASP oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem prac będzie omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni.

O rozpoczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 w ubiegłym tygodniu poinformowała również Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. 20 grudnia przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Protestujący chcą także systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3 proc. PKB. Z danych GUS wynika, że środki te wynosiły w 2018 r. 1,21 proc., w 2019 r. – 1,32 proc., a w 2020 r. – 1,39 proc.