COVID-19 – czy niezaszczepieni nauczyciele stracą pracę?

Obowiązkowe szczepienia na COVID-19 od 1 marca 2022 r. Nauczyciele nie będą tracili pracy w szkołach w związku z obowiązkowymi szczepieniami. Taką deklarację złożył szef MEiN Przemysław Czarnek, pytany w radiu RMF FM o obowiązkowe szczepienia nauczycieli.

Będziemy chcieli od 1 marca 2022 r. wprowadzić obowiązek zaszczepienia przeciw COVID-19 dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił we wtorek 7 grudnia 2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski. Deklaracja ta budzi wątpliwości, co do tego, czy nauczyciele odmawiający zaszczepieniu się zostaną zwolnieni z pracy.

19% nauczycieli nie jest zaszczepionych na COVID-19

"Nauczyciele to w ponad 80 procentach osoby zaszczepione" – poinformował szef MEiN. Dopytywany, że to oznacza, że co piąty nauczyciel zaszczepiony nie jest, Czarnek powiedział, że "mniej niż co piąty, ponieważ jest to ok. 19 proc.". "Wolę patrzeć, że cztery na pięć osób są zaszczepione" – dodał.

Trwają rozmowy w rządzie o obowiązkowych szczepieniach nauczycieli na COVID-19

Min. Czarnek zapowiedział, że w kwestii obowiązkowych szczepień będzie dyskutował z ministrem Adamem Niedzielskim oraz w ramach rządu. "Nie jestem entuzjastą przymusowych szczepień, a już w ogóle nie jestem entuzjastą, żeby przymuszać tylko niektóre grupy i zawody do szczepień" – mówił.

Nie będzie zwolnień z pracy nauczycieli?

Wyjaśnił, że "nas nie stać ewentualnie na to, żeby 19 proc. albo nawet 15 proc., jeśli część zechce się zaszczepić, nauczycieli straciło pracę w szkole". "Musimy wypracować odpowiedni konsensus w tej kwestii".

Nauczycielskie związki zawodowe o szczepieniach na COVID-19 wśród nauczycieli

"Decyzje w takich sprawach podejmują fachowcy, nie leżą one w kompetencjach związków zawodowych, ale widzimy, co się dzieje" - powiedział przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". "Uważamy, że te zawody, które bezpośrednio są narażone na kontakt z osobami, które mogą być zarażone, powinny jak najbardziej, nawet bez nakazu dokonać takiej czynności. To gwarancja nie tylko zdrowia, ale czasem i życia" - wskazał.