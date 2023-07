Pożary na Rodos. Co z Polakami przebywającymi na wyspie? Gdzie się zgłosić w sytuacji zagrożenia?

Pożary na Rodos. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w Programie Pierwszym Polskiego Radia poinformował, że polscy turyści na Rodos są bezpieczni. Wszyscy polscy obywatele, którzy byli na wyjazdach zorganizowanych na Rodos zostali ewakuowani i nic im nie grozi.

Pożary na Rodos - ewakuacja Polaków

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński pytany o sytuację polskich turystów przebywających na greckiej wyspie Rodos, której część ogarnęły pożary, powiedział, że ewakuacja rozpoczęła się już w sobotę i trwała w niedzielę do godzin porannych. Zapewnił, że wszyscy nasi obywatele są bezpieczni.

Jak dodał, część osób podejmowała takie próby na własną rękę, z niektórymi początkowo był utrudniony kontakt. "Chaos był bardzo duży, natomiast nasza służba konsularna razem z miejscowymi służbami greckimi bardzo intensywnie działała w trybie kryzysowym, 24-godzinnym" - powiedział.

Sytualcja jest zmienna

Zaznaczył, że choć pożar w niektórych miejscach został "nieco opanowany", to sytuacja cały czas jest bardzo poważna i dynamiczna. "Jesteśmy w stałym kontakcie przede wszystkim z miejscowymi władzami, służbami i z biurami podróży" - zapewnił.

Jabłoński pytany czy ktoś spośród polskich obywateli został poszkodowany odparł, że poza niedogodnościami związanymi z wysokimi temperaturami i trudnościami z dostępem do sanitariatów, a czasem wody, "nie mamy żadnych informacji o poważnych, zagrażających życiu sytuacjach".

Co robić w sytuacji zagrożenia?

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia? Wiceszef MSZ pytany co Polacy będący na Rodos powinni zrobić jeśli znajdą się w sytuacji zagrożenia, wskazał, że powinni zacząć od kontaktu z biurem podróży. "Drugi kierunek to są greckie władze, policja, inne służby. Jeśli jest potrzebna polska pomoc konsularna, my też jej udzielamy" - powiedział.

Dodał, że można kontaktować się z polskim konsulem pod numerem +30 693 655 46 29.

Pożary szaleją od kilku dni na Rodos, którą opuścić musiało ponad 30 tys. osób. Greckie władze twierdzą, że była to największa ewakuacja w historii kraju. Rząd w Atenach powołał specjalny sztab kryzysowy, który ma za zadanie kierować akcją ewakuacji zagranicznych turystów. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

