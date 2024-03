Korekta rozkładu jazdy PKP. Dokąd pojedziemy szybciej? Gdzie pojawią się nowe przystanki?

Dokąd pojedziemy szybciej już od najbliższej niedzieli? Od tego dnia wchodzi w życie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Na przykład podróż z Warszawy do Zakopanego potrwa 4 godz. 44 min.

Od niedzieli szybciej pojedziemy Warszawy do Zakopanego. Dokąd jeszcze?

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w niedzielę wchodzi w życie korekta kolejowego rozkładu jazdy. Czego można się spodziewać?

Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz.14 min.

Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min, z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min.

Zakończyły się już prace związane z budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz. Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem, która po rozpoczęciu modernizacji linii nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto będzie pełnić rolę trasy objazdowej na czas zamknięć torowych.

Bajpasem kartuskim przejedzie 6 par pociągów w ciągu doby. Średni czas przejazdu z Kartuz do Gdańska Wrzeszcza wyniesie około 50 minut. W ramach projektu PKP PLK przebudowały perony na stacjach i przystankach Gdańsk Kokoszki, Leźno, Stara Piła i Żukowo Zachodnie.

Nowe przystanki kolejowe i perony

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały też, że w woj. zachodniopomorskim pociągi zatrzymają się na nowych przystankach w Kołobrzegu, Świdwinie i Goleniowie. Przystanki Kołobrzeg Radzikowo i Świdwin Zamek powstały w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", natomiast przystanek Goleniów Park Przemysłowy powstał w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Również w województwie łódzkim pojawią się nowe przystanki. Pasażerowie wsiądą do pociągów z nowego przystanku Stare Grudze na trasie Łódź – Łowicz, który zastąpi przystanek Grudze. Nowy, wyższy peron jest zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego. Dzięki tej zmianie mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do kolei. Dotychczas pociągi zatrzymywały się kilkaset metrów dalej.

Z kolei w woj. pomorskim lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Otomino na trasie Gdańsk – Kartuzy (tzw. bajpas kartuski), pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie. Lokalizacja obiektu w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni łatwy dostęp do pociągów w kierunku Trójmiasta, Żukowa i Kartuz.

W województwie wielkopolskim w nowym rozkładzie jazdy do dyspozycji pasażerów będzie nowy przystanek Patrzyków między Kramskiem, a Koninem na linii Warszawa – Poznań. Przystanek został zbudowany ze środków "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025".

Województwo małopolskie do użytku otrzyma kolejny peron (nr 1) na nowym przystanku Nowy Sącz Gorzków oraz przejście podziemne, umożliwiające bezpieczne dojście do pociągu.

Ważne Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od niedzieli 10 marca do 9 czerwca tego roku.

Spółka PKP PLK jest odpowiedzialna za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych. Rozkład powstaje na zamówienie i według wytycznych przewoźników.

