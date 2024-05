Port Lotniczy Warszawa-Radom uruchomił wakacyjne loty czarterowe. Kierunki na lato 2024

Pierwsze dwa wakacyjne loty czarterowe PLL LOT odbyły się w sobotę z lotniska Warszawa-Radom do Antalyi w Turcji. W czerwcu planowane są kolejne loty tego typu - do Grecji i Albanii - jak poinformowały w poniedziałek Polskie Porty Lotnicze.

Na pokładach obu samolotów PLL LOT lecących do tureckiego kurortu znajdował się pełny zestaw pasażerów; byli to klienci biur podróży Coral Travel, Itaka i TUI - przekazała rzeczniczka PPL, Anna Dermont.

REKLAMA

Kolejne rejsy czarterowe z Radomia

W czerwcu z radomskiego portu lotniczego odbędą się kolejne rejsy czarterowe, m.in. do greckiej Prewezy i albańskiej Tirany. W siatce połączeń znajdują się również loty regularne: do Rzymu, na pokładzie maszyn PLL LOT, oraz do Larnaki na Cyprze, realizowane przez Wizz Air.

Lotnisko w Radomiu

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości prowadzącej lotnisko miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupiły Polskie Porty Lotnicze i wybudowały je prawie od nowa. Pierwszy lot z nowego portu odbył się pod koniec kwietnia ubiegłego roku.