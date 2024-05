Szwajcaria w Pigułce: czerwona kolejka, sery i szwajcarska precyzja

Szwajcaria, położona w sercu Europy, to kraj, który fascynuje swoją różnorodnością i pięknem. Znana z malowniczych krajobrazów, wysokiej jakości życia oraz stabilności politycznej i ekonomicznej, Szwajcaria przyciąga turystów z całego świata. W artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu krajowi, jego charakterystycznym cechom, językom, walucie, najpiękniejszym miejscom oraz jednej z najbardziej spektakularnych tras kolejowych na świecie – Bernina Express.

rozwiń >

Szwajcaria - języki i waluta

REKLAMA

Szwajcaria jest unikatowa pod względem lingwistycznym. W kraju obowiązują cztery języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Każdy z tych języków dominuje w różnych regionach kraju. Niemiecki jest najpowszechniejszy, używany w większości kantonów, szczególnie w północnej, centralnej i wschodniej części Szwajcarii. Francuski dominuje w zachodnich kantonach, a włoski jest głównym językiem w południowym kantonie Ticino. Retoromański, choć używany przez mniejszość, jest jednym z oficjalnych języków w kantonie Gryzonia.

REKLAMA

Walutą obowiązującą w Szwajcarii jest frank szwajcarski (CHF). Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej stabilnych walut na świecie. Szwajcaria, mimo że jest członkiem Strefy Schengen, nie jest członkiem Unii Europejskiej, co pozwala jej na zachowanie własnej waluty.

Z czego słynie Szwajcaria?

Szwajcaria jest znana na całym świecie z kilku charakterystycznych rzeczy:

Czekolada - szwajcarska czekolada jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. Marki takie jak Lindt, Toblerone i Nestlé są rozpoznawalne globalnie.

- szwajcarska czekolada jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. Marki takie jak Lindt, Toblerone i Nestlé są rozpoznawalne globalnie. Zegarki - szwajcarskie zegarki symbolizują precyzję i jakość. Firmy takie jak Rolex, Omega i Patek Philippe są synonimem luksusu i niezawodności.

- szwajcarskie zegarki symbolizują precyzję i jakość. Firmy takie jak Rolex, Omega i Patek Philippe są synonimem luksusu i niezawodności. Bankowość - szwajcarski system bankowy słynie z dyskrecji i bezpieczeństwa. Banki w Szwajcarii przyciągają klientów z całego świata dzięki stabilności i solidnym regulacjom.

- szwajcarski system bankowy słynie z dyskrecji i bezpieczeństwa. Banki w Szwajcarii przyciągają klientów z całego świata dzięki stabilności i solidnym regulacjom. Góry i narciarstwo - Alpy szwajcarskie są rajem dla miłośników narciarstwa i turystyki górskiej. Kurorty takie jak Zermatt, St. Moritz i Davos oferują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych.

- Alpy szwajcarskie są rajem dla miłośników narciarstwa i turystyki górskiej. Kurorty takie jak Zermatt, St. Moritz i Davos oferują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Sery - Szwajcaria produkuje ponad 450 różnych rodzajów sera, w tym słynne Emmental, Gruyère i Raclette. Sery szwajcarskie są integralną częścią lokalnej kuchni i kultury.

- Szwajcaria produkuje ponad 450 różnych rodzajów sera, w tym słynne Emmental, Gruyère i Raclette. Sery szwajcarskie są integralną częścią lokalnej kuchni i kultury. Czerwona Kolejka Bernina Express - ta spektakularna trasa kolejowa przez Alpy, łącząca Chur z Tirano, oferuje podróż pełną zapierających dech w piersiach widoków na lodowce, jeziora i górskie krajobrazy. Bernina Express, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest prawdziwą perłą szwajcarskich kolei.

Najpiękniejsze miejsca w Szwajcarii

Zurych

Zurych, największe miasto Szwajcarii, jest finansowym sercem kraju. Położony nad Jeziorem Zuryskim, Zurych oferuje wiele atrakcji turystycznych, w tym stare miasto z urokliwymi uliczkami i historycznymi budynkami, Bahnhofstrasse - jedną z najdroższych ulic handlowych na świecie, oraz liczne muzea i galerie sztuki.

Lucerna

Lucerna to miasto, które zachwyca swoim urokiem i położeniem nad jeziorem Czterech Kantonów. Most Kapellbrücke, jeden z najstarszych drewnianych mostów w Europie, jest ikoną Lucerny. Warto również odwiedzić Muzeum Transportu Szwajcarskiego oraz podziwiać widoki z góry Pilatus, na którą można dotrzeć koleją linową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lauterbrunnen

Lauterbrunnen to malownicza dolina otoczona stromymi klifami i wodospadami. Jednym z najbardziej znanych wodospadów jest Staubbachfall, który spada z wysokości prawie 300 metrów. Dolina Lauterbrunnen jest także idealnym punktem wyjściowym do wycieczek w wyższe partie Alp, w tym do słynnej trasy Jungfrau.

Bernina Express - Perła Kolei Szwajcarskich

Bernina Express to jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych na świecie, łącząca miasto Chur w Szwajcarii z Tirano we Włoszech. Podróż Bernina Express to niezapomniane przeżycie, które oferuje widoki na majestatyczne góry, lodowce, jeziora i zabytkowe wiadukty. Trasa ta, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przechodzi przez 55 tuneli i 196 mostów, osiągając wysokość 2253 metrów n.p.m. na przełęczy Bernina. Możesz się nią przejechać podczas wycieczki objazdowej z Biurem Podróży Oskar.

Ciekawostki o Szwajcarii Szwajcaria to kraj pełen fascynujących faktów, które czynią go jeszcze bardziej interesującym dla odwiedzających. Oto kilka ciekawostek, które warto znać:

Neutralność - Szwajcaria jest znana ze swojej polityki neutralności. Od 1815 roku kraj ten nie angażował się w żadne konflikty zbrojne, co przyczyniło się do jego stabilności i dobrobytu. Różnorodność kulturowa - mimo niewielkich rozmiarów, Szwajcaria ma cztery języki urzędowe i bogatą mozaikę kulturową. W każdym regionie można poczuć inny klimat i tradycje, co sprawia, że zwiedzanie kraju jest niezwykle różnorodne. Czystość i recykling - Szwajcaria słynie z czystości i wysokiego poziomu recyklingu. Kraj ten ma jedno z najbardziej zaawansowanych systemów segregacji odpadów na świecie, a mieszkańcy są bardzo świadomi ekologicznie. Niskie bezrobocie - Szwajcaria ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie, co jest efektem dobrze rozwiniętej gospodarki i wysokiego poziomu edukacji. Wysokie zarobki i standard życia - mieszkańcy Szwajcarii cieszą się jednymi z najwyższych zarobków na świecie, co przekłada się na wysoki standard życia i doskonałe usługi publiczne. Zielone dachy - w wielu miastach Szwajcarii można zobaczyć zielone dachy. To ekologiczne rozwiązanie pomaga w zarządzaniu wodami opadowymi, poprawia izolację budynków i zwiększa powierzchnię zieleni w miastach. Równość płci - Szwajcaria robi znaczne postępy w zakresie równości płci. W 1981 roku kraj ten wprowadził prawo zapewniające równość płci, a w 2000 roku przyjęto nowe przepisy dotyczące równości w zatrudnieniu. Referenda i demokracja bezpośrednia - Szwajcaria słynie z unikalnego systemu demokracji bezpośredniej. Obywatele mają możliwość wypowiadania się w licznych referendach, co pozwala im bezpośrednio wpływać na decyzje rządowe i politykę kraju. Czerwony Krzyż - Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, organizacja humanitarna znana na całym świecie, została założona w Genewie w 1863 roku przez Szwajcara Henry'ego Dunanta. Siedziba organizacji nadal znajduje się w Genewie.

Wycieczka Objazdowa "Szwajcaria - Bernina Express" z Biurem Podróży Oskar

Wyjątkową wycieczkę objazdową po Szwajcarii można odbyć z Biurem Podróży Oskar. Podczas tej podróży do zobaczenia będą najważniejsze zabytki, będzie można doświadczyć różnorodności krajobrazów i odwiedzić malownicze miejsca tego fascynującego kraju. Główną atrakcją jest przejazd jedną z najbardziej spektakularnych kolei przez Alpy - Bernina Express.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl