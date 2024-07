Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln.

Rekordowy czerwiec na lotnisku Chopina

W czerwcu 2024 r. odprawiono 2 mln 5 tys. 111 osób., czyli o 10,5 proc. więcej niż w ubiegłym roku, oraz o ponad 12 proc. więcej w odniesieniu do czerwca 2019 r., czyli okresu przed pandemią. "Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2024 roku stołeczny port odprawił 9 738 175 osób – o ponad 13 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku i prawie 17 proc. więcej niż w ubiegłym roku" - podkreślono w komunikacie rzecznika prasowego lotniska.

Rekordowym dniem, w którym odprawiono najwięcej pasażerów był 28 czerwca. Odprawiono wówczas prawie 75 tys. pasażerów w ciągu doby.

Lepiej niż przed pandemią?

W okresie styczeń-czerwiec br. w ruchu tradycyjnym podróżowało 6 mln 35 tys. 655 pasażerów - o ok. 250 tys. mniej niż w 2019 roku. Natomiast największy przyrost liczby pasażerów względem przedpandemicznego okresu nastąpił w segmencie czarterów.

- W bieżącym roku rejsami czarterowymi podróżowało 1 233 946 osób, czyli o 47 proc. więcej niż w 2019 r. Z rejsów niskokosztowych skorzystały 2 463 110 osoby, stanowi to wzrost o blisko 68 proc. w odniesieniu do pierwszego półrocza roku 2019 - podano w komunikacie.

- Dzisiaj świętujemy historyczny moment dla Warszawy i całego Mazowsza – przekroczono barierę 2 milionów pasażerów odprawionych w ciągu jednego miesiąca na Lotnisku Chopina - przekazał PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Jego zdaniem wyniki te pokazują, jak ten port jest ważny dla stolicy i regionu. Pełnomocnik szacuje, że w ciągu roku lotnisko odprawi ponad 20 mln pasażerów, czyli osiągnie swoją graniczną przepustowość.

- Przez ostatnie osiem lat poprzedni rząd blokował modernizację Lotniska Chopina, co hamowało postęp i możliwości rozwoju polskiego lotnictwa. W kontekście projektu CPK takie zaniedbania były wielkim błędem, ponieważ ograniczyły możliwość generowania ruchu w centralnej Polsce, który ma w przyszłości zasilić nowe lotnisko w Baranowie. Dziś jednak możemy już spojrzeć w przyszłość z optymizmem, ponieważ wraz z planowanymi modernizacjami Chopina oraz Modlina otwieramy nowe możliwości dla Warszawy, Mazowsza i całej Polski" - przekazał Maciej Lasek.

W komunikacie rzecznika Lotniska Chopina zaznaczono, że w pierwszym półroczu br. 6 mln 387 tys. 924 pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen.

- Najpopularniejszym kierunkiem wśród pasażerów rejsów regularnych pozostaje Londyn. Na drugim miejscu plasuje się Paryż, a na trzecim - Amsterdam. W przypadku rejsów czarterowych są to odpowiednio: Antalya, Marsa Alam i Hurghada" - podano.

Nowe lotnisko w Baranowie

Natomiast w samym czerwcu w stołecznym porcie odprawiono 9. tys. 771 ton cargo, a łącznie od początku roku – 53 tys. 540 ton, czyli o prawie 3,5 tys. więcej od rekordowego okresu w 2022 roku.

Adam Sanocki z PPL S.A. wskazał, że takie wyniki są "zobowiązaniem do dalszego rozwoju, zarówno pod względem jakości usług, jak i pod względem możliwości naszego portu lotniczego". "Dlatego tak istotna dziś jest nasza strategia, skoncentrowana na modernizacji i inwestycjach w nowoczesną infrastrukturę" - podkreślił.

Pod koniec czerwca premier Donald Tusk zapowiedział, że w Baranowie, między Łodzią a Warszawą, powstanie nowe lotnisko i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie. "Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji" – dodał premier.

