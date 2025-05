Bilety kolejowe za złotówkę z okazji Dnia Dziecka

Jak kupić bilet za złotówkę?

Bilet za złotówkę będzie dostępny w zakładce "Bilety jednorazowe" po wybraniu trasy przejazdu. Nie obowiązuje limit liczby biletów. Dzieci poniżej 4. roku życia, zgodnie z ustawową ulgą, podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie.

REKLAMA

Rzecznik KŚ Bartłomiej Wnuk przekazał: - Promocyjne bilety będą dostępne wyłącznie w oficjalnej aplikacji Kolei Śląskich Kaeśka, w zakładce bilety jednorazowe po wybraniu trasy przejazdu. Oferta nie jest limitowana, można kupić dowolną liczbę promocyjnych biletów. W pociągu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka.

Inne zniżki przewoźnika

Rzecznik przypomniał, że rodzice i opiekunowie mogą równocześnie skorzystać z oferty "Rodzina", która zapewnia 30-proc. zniżkę dla grup od dwóch do sześciu osób; maksymalnie to dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko. Podobna akcja obowiązywała w czasie ferii zimowych. Według danych Kolei Śląskich z biletu za 1 zł skorzystało wówczas ok. 125 tys. dzieci i młodzieży – o ponad 10 tys. więcej niż rok wcześniej.

Szczegóły oferty oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Aplikację Kaeśka można pobrać na urządzenia z systemami Android i iOS.