WFOŚiGW w Kielcach wypłacił 1 mld zł dotacji na wymianę 16,5 tys. "kopciuchów" i montaż ponad 2,4 tys. instalacji fotowoltaicznych

Jak podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński, od lipca 2017 roku fundusz podpisał 22,180 umów na kwotę miliarda złotych. Poinformował, że w 2016 roku podpisano 457 umów. "W tym roku to osiem tysięcy. Co za tym idzie, wypłacane są większe kwoty w ramach dotacji. W 2021 to już niemal 195 milionów złotych" – powiedział Gliwiński.

Dodał, że fundusz sfinansował wymianę 16 451 "kopciuchów" oraz montaż 2494 instalacji fotowoltaicznych. "Łączna moc ogniw fotowoltaicznych to 17,5 megawatów" – powiedział.

Zaznaczył, że dzięki programom realizowanym przez Fundusz Ochrony Środowiska redukowana jest "ogromna ilość szkodliwych substancji trafiających do atmosfery". "Emisja dwutlenku węgla rocznie redukowana jest o ponad 231 tys. ton" – wyliczał.

Wsparcie WFOŚiGW

Zaznaczył, że ze wsparcia funduszu korzystają również samorządy i organizacje pozarządowe. W ostatnich latach zawarto blisko 750 umów na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie. Na termomodernizację budynków publicznych czy instalacje wodno-ściekowe przeznaczono ponad 60 milionów złotych.

"Warto wspomnieć o efektywności naszych pracowników, która wzrosła o 890 procent w ciągu tych czterech lat. W 2016 roku pracownik WFOŚiGW rocznie pracował przy 13 umowach, teraz to średnio 133 umowy" – mówił Gliwiński.

Gliwiński przypomniał, że trwa nabór do programu Agroenergia. Mogą z niego skorzystać właściciele gospodarstw o powierzchni od jednego do 300 hektarów. Fundusz dofinansuje montaż m.in. paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. (PAP)

Autor: Wiktor Dziarmaga