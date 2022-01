Przeszło 1 mln złożonych deklaracji do CEEB - ranking najlepszych gmin

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tworzy ranking gmin w zakresie wypełnienia przez jej mieszkańców obowiązku złożenia deklaracji CEEB o źródłach ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Czas na złożenie deklaracji CEEB dla kotłów używanych przed 1 lipca 2021 r. jest do końca czerwca 2022 r.

Ranking ma ilustrować postępy w składaniu przez Polaków deklaracji do bazy CEEB w poszczególnych regionach Polski i jest dostępny pod tym linkiem.

Deklaracje do CEEB - ranking gmin

Ranking został podzielony na miasta poniżej 10 tys. budynków (punktów adresowych), 10-50 tys. i powyżej 50 tys. Jest też osobne zestawienie dla każdego województwa.

Najsprawniejszymi gminami w Polsce, co do wykonania obowiązku składania deklaracji do CEEB są obecnie:

1) Zawidów (gmina miejska) - 77% z 759 punktów adresowych złożyło co najmniej jedną deklarację CEEB,

2) Słopnice (gmina wiejska) 60% z 1716 punktów adresowych złożyło co najmniej jedną deklarację CEEB,

3) Chełmiec (gmina wiejska) 59% z 8569 punktów adresowych złożyło co najmniej jedną deklarację CEEB.

1 mln deklaracji w bazie CEEB

Na dzień 20 stycznia 2022 r. w bazie CEEB jest 1 039 209 złożonych deklaracji z informacją, czym ogrzewane są budynki w Polsce. Deklaracje składane są przez właścicieli i zarządców budynków. Istotna jest rola gminy, które starają się nagłaśniać nowy obowiązek w kampaniach informacyjnych.