Wędkowanie na łowiskach Wód Polskich w 2023 roku - program Nasze Łowiska. Jakie opłaty? Gdzie można łowić?

Program Nasze Łowiska, to projekt prowadzony przez Wody Polskie, zgodnie z którym jedno zezwolenie i jedna opłata roczna uprawniają osobę posiadającą kartę wędkarską do amatorskiego wędkowania przez cały rok we wszystkich obwodach i łowiskach użytkowanych rybacko przez Wody Polskie. Ile kosztuje takie zezwolenie i jakie są zasady programu Nasze Łowiska?

Program Nasze Łowiska

Program Nasze Łowiska został wdrożony w 2022 roku przez PGW Wody Polskie i polega na tym, że jedno zezwolenie uprawnia do wędkowanie we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Właściwość miejscowa RZGW wynika z obszarów poszczególnych zlewni i obejmuje terytorium całego kraju.

Gdzie można wędkować w ramach programu Nasze Łowiska?

Aktualnie (stan na 4.07.2023 r.) Wody Polskie administrują 125 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych Łowisk".

Wykaz obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych w ramach zezwoleń w programie Nasze Łowiska jest zawarty w tabeli umieszczonej na stronie Wód Polskich: https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Lista_N%C5%81_4.07.2023.pdf

Opłaty za zezwolenia i warunki prowadzenia amatorskiego połowu ryb na obwodach rybackich Wód Polskich w programie Nasze Łowiska

W obwodach rybackich, w których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi gospodarkę rybacką umożliwia się amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń zajmują się Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży zezwoleń, opłat i regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na:

- RZGW w Białymstoku - https://bialystok.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW w Bydgoszczy - https://bydgoszcz.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/nasze-lowiska

- RZGW w Gdańsku - https://gdansk.wody.gov.pl/lowiska-rzgw-3

- RZGW w Poznaniu - https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1051-zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Krakowie - https://krakow.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenie-nasze-lowiska

- RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/zezwolenia-nasze-lowiska

- RZGW we Wrocławiu - https://wroclaw.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/lowisko-jutrosin.

Uwaga!

Obwody rybackie użytkowane przez Polski Związek Wędkarski rządzą się według odrębnych dotychczasowych zasad.

Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich i łowiskach zgodnych z Wykazem obwodów rybackich i łowisk Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udostępnionych do w ramach zezwoleń NASZE ŁOWISKA w roku kalendarzowym 2023 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).

Ważne Za zezwolenie na amatorski połów ryb w programie Nasze Łowiska w całym 2023 roku trzeba uiścić opłatę 250,00 zł, a za ulgowe zezwolenie na cały rok - 125,00 zł.



Do ulgi w opłacie uprawniona jest:

- młodzież szkolna do 18 roku życia,

- emeryci i renciści, których świadczenie emerytalne albo rentowe nie przekracza 2000,00 zł brutto.

Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek oraz status (legitymacja szkolna, legitymacja emeryta/rencisty ZUS).

Zezwolenie upoważnia do prowadzenia amatorskiego połowu ryb z brzegu oraz z jednostki pływającej w obwodach rybackich/łowiskach na których, zgodnie ze stosownymi regulaminami amatorskiego połowu ryb, jest to dopuszczalne.

Warto też wskazać, że ww. opłaty roczne dotyczą wykupienia zezwolenia nie na wszystkie łowiska w Polsce ramach programu Nasze Łowiska.

Natomiast można też kupić roczne zezwolenie dot. tylko obwodów rybackich użytkowanych przez dany RZGW.



Przykładowo za zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku na cały 2023 rok trzeba uiścić opłatę 180,00 zł. Roczna opłata ulgowa dla uczniów do ukończenia 18, roku życia wynosi 110 zł. W poszczególnych RZGW można też wykupić zezwolenia okresowe. Przykładowo w przypadku RZGW w Białymstoku są to zezwolenia:

- 1-dniowe – opłata 15,00 zł,

- 3-dniowe – opłata 30,00 zł,

- 7-dniowe – opłata 70,00 zł.

Amatorski połów ryb na śródlądowych wodach płynących

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, prawie wszystkie jeziora, rzeki i zbiorniki zaporowe w Polsce zgodnie z Prawem wodnym należą do śródlądowych wód płynących i stanowią własność Skarbu Państwa. Nie podlegają one sprzedaży ale mogą być użyczane na podstawie zawieranych umów.



Obowiązki właściciela wód wykonują jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Gospodarka rybacka na publicznych śródlądowych wodach płynących, w tym na jeziorach, w których stwierdzono hydrologiczne połączenie z krajowym systemem rzecznym, prowadzona jest w specjalnie do tego celu utworzonych obwodach rybackich, przez podmioty uprawnione do rybactwa. Są nimi organy wykonujące uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, tj. dyrektorzy właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej albo inne podmioty jak np.: osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

PGW Wody Polskie wskazują, że publiczne śródlądowe wody płynące dzieli się na obwody rybackie, w ramach których uprawniony do rybactwa jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z zaopiniowanym - przez Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - operatem rybackim, w sposób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa, w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym.

Przeważająca większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich (m.in. gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, osoby fizyczne) wyłonionych w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP lub na podstawie umów przejętych przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP od Agencji Nieruchomości Rolnych SP. Jeżeli w ramach operatu rybackiego określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez PGW WP umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży czy regulaminów amatorskiego połowu ryb można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP.

Jednak decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Pozostałe obwody mogą być przekazywane na rzecz użytkowników rybackich w drodze konkursów ofert na ich oddanie w rybackie użytkowanie albo też są rybacko zagospodarowywane przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP. Przy czym prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP musi być poprzedzone przygotowaniem operatu rybackiego i uzyskaniem pozytywnej opinii do tego operatu przez wskazaną na wstępie jednostkę naukową.

Źródło i więcej informacji: www.wody.gov.pl/nasze-lowiska

oprac. Paweł Huczko