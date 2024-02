Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach.

Ogromne szkody spowodowane przez katastrofy naturalne

Katastrofy naturalne wyrządziły w minionym roku olbrzymie szkody. Pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne rok 2023 był w rekordowy. Jak wynika z corocznego raportu Aon „Climate and Catastrophe Insight”, 398 globalnych zdarzeń tego typu wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów – to 22 proc. powyżej średniej z ostatnich dwudziestu czterech lat. Dla porównania w 2022 było to 355 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze konwekcyjne w Stanach Zjednoczonych i Europie.

– Celem raportu jest identyfikacja najbardziej palących potrzeb związanych ze zmianą klimatu, występowaniem coraz gwałtowniejszych zjawisk atmosferycznych i katastrof naturalnych, a także z ich rosnącymi kosztami dla gospodarki. Pomoże to organizacjom publicznym i prywatnym w podejmowaniu lepszych decyzji w zakresie zarządzania tego typu ryzykami i odpowiednim dopasowaniu ubezpieczeń. Jak wynika z naszego raportu, obecne podejście do problemu nie gwarantuje wystarczającej ochrony finansowej, a jego skala prawdopodobnie będzie z roku na rok rosła – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

Ubezpieczenie nie pokrywa całości szkód

Czy polisy pokryły szkody? Globalne straty ubezpieczeniowe były w ubiegłym roku o 31 proc. wyższe od średniej dla XXI wieku, przekraczając granicę 100 miliardów dolarów czwarty rok z rzędu. A to i tak kropla w morzu potrzeb. Polisy ubezpieczeniowe pokryły bowiem tylko 1/3 całkowitych strat – łączna ich wartości to „zaledwie” 118 mld dolarów. Tzw. „luka ochronna” wyniosła zatem aż 69 proc. (dla porównania w 2022 r. było to 58 proc.). Wskazuje to na pilną potrzebę znacznego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej.

Liczba klęsk naturalnych przynoszących duże szkody także osiągnęła rekordowy wynik – 66 zdarzeń powodujących straty ekonomiczne przekraczające miliard dolarów i 37 zdarzeń powodujących ponad miliardowe straty ubezpieczeniowe. Najkosztowniejsze w historii zdarzenia ubezpieczeniowe związane z pogodą odnotowano w Nowej Zelandii, Włoszech, Grecji, Słowenii i Chorwacji.

10 zdarzeń, które spowodowały największe straty w 2023 r.:

Data Zdarzenie Lokalizacja Ofiary śmiertelne Straty ekonomiczne (mld $) Straty ubezpieczone (mld $) 6.02-20.02 Trzęsienia ziemi

w Turcji i Syrii Turcja i Syria 59 272 92,4 5,7 22.05-30.09 Powodzie

w Chinach Chiny 370 32,2 1,4 25.10-26.10 Cyklon Otis Meksyk 52 15,3 2,1 1.01-30.06 Susza w La Placie Brazylia, Argentyna, Urugwaj - 15,3 1,0 1.01-31.12 Susza w USA USA - 14,0 6,5 13.05-17.05 Powódź w Emilia-Romania Włochy 15 9,8 0,6 1.03-3.03 Gwałtowne burze konwekcyjne USA 13 6,2 5,0 21.07-26.07 Gwałtowne burze konwekcyjne Europa 11 5,8 3,0 8.08-17.08 Pożary na Hawajach USA 100 5,5 3,5 31.03-1.04 Gwałtowne burze konwekcyjne USA 37 5,5 4,4 Wszystkie pozostałe zdarzenia ~35 500 178,0 92,0 Łącznie ~95 000 380 118

Konieczne jest minimalizowanie ryzyka

Minimalizowanie kosztów likwidacji szkód to nie jedyna droga do ochrony przed skutkami katastrof naturalnych. Jak zaznacza Andy Marcell, CEO Risk Capital i CEO Reinsurance w Aon, wyniki raportu podkreślają potrzebę wykorzystania przez organizacje – od ubezpieczycieli po sektory silnie dotknięte kryzysem, takie jak budownictwo, rolnictwo i nieruchomości – wybiegającej w przyszłość diagnostyki, która pomoże analizować trendy klimatyczne i ograniczać ryzyko. Menedżerowie ds. ryzyka mogą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i analityki do podejmowania lepszych decyzji. Z kolei branża ubezpieczeniowa odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu odporności finansowej firm i korzystania z okazji do wypełnienia luki w ochronie za pomocą nowych produktów.

Bardzo istotne dla wysiłków służących zmniejszeniu skali skutków katastrof naturalnych są także działania wpływające na ograniczenie globalnego ocieplenia. Organizacje i firmy mogą rozważać zmiany klimatyczne z trzech perspektyw: ochrony swoich portfeli przed ryzykiem finansowym, czerpania korzyści z możliwości rozwoju w zakresie rozwiązań klimatycznych oraz określania, w jaki sposób wywierać pozytywny wpływ i odgrywać rolę w świecie zmierzającym do osiągnięcia zerowej emisji netto.

W raporcie podkreślono, że z powodu katastrof naturalnych w 2023 r. życie straciło 95 000 osób na całym świecie (najwięcej od 2010) – głównie w wyniku trzęsień ziemi i fal upałów. Jeśli chodzi o klimat, ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach.

Raport Aon 2024 Climate and Catastrophe Insight jest dostępny pod poniższym linkiem: https://aon.io/2024-cci-report

