Kolejne alerty RCB o burzach i intensywnych opadach

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla 7 województw o burzach i intensywnych opadach. W jakich województwach najlepiej nie wychodzić z domu?

Alerty RCB dla siedmiu województw

Mieszkańcom województw śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz części łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego RCB radzi pozostać w domu i unikać otwartych przestrzeni.

Zostały wysłane alerty SMS o treści: "Uwaga! Dziś (24.05) lokalnie możliwe burze oraz intensywne opady deszczu i gradu. Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni".

Na swojej stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Będą one obowiązywać w piątek od godz. 10 do godz. 23. Według definicji IMGW ostrzeżenie to oznacza "możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Niebezpieczne zjawiska lub ich skutki mogą ograniczyć prowadzenie działalności i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Ostrzeżenie drugiego stopnia wiąże się z opadami deszczu w wysokości 35-55 mm oraz porywami wiatru wynoszącymi od 85 km/h do 115 km/h.

Gdzie już są burze?

Na tę chwilę burze trwają już na terenie powiatów starogardzkiego, chojnickiego, chełmińskiego, tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego i wąbrzeskiego.

IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia dot. wystąpienia burz w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego, przez Poznań, Bydgoszcz, Pruszcz Gdański, Łódź, Kielce, Tarnobrzeg, po Kraków i Nowy Sącz. Na północy i w centrum kraju obowiązuje ono w piątek od godz. 12 do godz. 23, a w rejonie Małopolski i na wschodzie Podkarpacia - od godz. 10 do godz. 21.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, "które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia". Zalecana jest ostrożność oraz śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wiąże się z opadami deszczu w wysokości 20-35 mm oraz porywami wiatru wynoszącymi od 70 km/h do 85 km/h.

Źródło: PAP

