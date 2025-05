Drones360 Nowe technologie na rzecz zielonej i cyfrowej przyszłości edukacji zawodowej w Europie

Innowacyjny projekt Drones360, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Erasmus+ (VET) to przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie fundamentalnej zmiany w sposobie przygotowywania młodych ludzi i dorosłych do pracy w kluczowych sektorach przyszłości: zielonej gospodarce i cyfrowych technologiach. Działania w projekcie skupiają się na rozwoju nowoczesnych narzędzi edukacyjnych wykorzystujących drony, wirtualną rzeczywistość (VR) i rozszerzoną rzeczywistość (AR). Inicjatywa łączy ośrodki naukowe, instytucje edukacyjne i firmy z sześciu krajów Unii Europejskiej.

Zapotrzebowanie na pracowników posiadających tzw. „zielone umiejętności” ( ang. green skills) oraz wysokie kompetencje cyfrowe rośnie w bezprecedensowym tempie. Według raportu Komisji Europejskiej z 2024 r., aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu, Europa będzie potrzebowała do 2030 r. nawet 2,5 miliona nowych specjalistów w sektorze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i gospodarki cyrkularnej. Jednocześnie, dane Eurostatu pokazują, że 44% dorosłych Europejczyków wciąż nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych, co znacząco ogranicza ich możliwości zawodowe w nowoczesnej gospodarce.

REKLAMA

Sektor technologii dronowych rozwija się równie dynamicznie

W 2023 r. wartość europejskiego rynku dronów szacowano na 6,5 miliarda euro, a do 2030 r. ma ona wzrosnąć do ponad 15 miliardów euro (Drone Industry Insights, 2024). Drony są coraz powszechniej wykorzystywane w monitoringu środowiska, rolnictwie precyzyjnym, ochronie przyrody, transporcie medycznym, zarządzaniu kryzysowym oraz w infrastrukturze. Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w Polsce liczba zarejestrowanych operatorów dronów wzrosła z 15 000 w 2019 roku do ponad 50 000 w 2024 roku, co jasno pokazuje skalę rozwoju tego sektora.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość z kolei zdobywa silną pozycję w edukacji zawodowej.

REKLAMA

Raport Global Market Insights wskazuje, że wartość globalnego rynku VR/AR w edukacji przekroczy 19 miliardów dolarów do 2027 roku, rosnąc w tempie ponad 14% rocznie. Technologia ta umożliwia tworzenie bezpiecznych, realistycznych środowisk do nauki praktycznych umiejętności — od obsługi dronów po symulacje ekologicznych procesów przemysłowych — bez konieczności fizycznej obecności w danym miejscu.

- Koordynowany przez nas projekt Drones360 stanowi odpowiedź na trzy kluczowe wyzwania: transformację cyfrową, transformację ekologiczną oraz rosnącą lukę kompetencyjną w Europie. Zgodnie z analizą CEDEFOP z 2023 roku, aż 77% pracodawców w UE zgłasza trudności w znalezieniu kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami technicznymi i cyfrowymi, a jednocześnie niemal połowa pracowników wykonuje pracę poniżej poziomu swoich kwalifikacji lub poza swoim profilem edukacyjnym, co prowadzi do ogromnych strat społecznych i ekonomicznych – komentuje dr inż. Paweł Wowkonowicz, koordynator projektu z ramienia IOŚ-PIB. - Projekt Drones360 ma ambicję przywrócenia równowagi między edukacją a rynkiem pracy poprzez rozwój nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

Kluczowe rezultaty obejmują stworzenie ram kompetencji dla edukatorów i uczniów, cyfrową platformę szkoleniową, interaktywną mapę pracodawców korzystających z dronów oraz innowacyjne zasoby edukacyjne, takie jak podcasty wideo i systemy kodów QR. Równolegle rozwijana jest współpraca z sektorem przemysłowym, aby zapewnić, że wiedza teoretyczna przekłada się bezpośrednio na praktyczne umiejętności, które są realnie potrzebne na rynku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drones360 to nie tylko projekt technologiczny, ale przede wszystkim społeczny

REKLAMA

Drones360 to nie tylko projekt technologiczny, ale przede wszystkim społeczny – wspierający równość szans, dostęp do edukacji i rozwój zawodowy w sektorach przyszłości. W czasach, gdy sztuczna inteligencja, automatyzacja i zmiany klimatyczne redefiniują tradycyjne miejsca pracy, edukacja zawodowa musi być nie tylko nowoczesna, ale i elastyczna, w pełni dostosowana do zmieniających się realiów. Drones360 to krok w stronę takiej właśnie edukacji – inteligentnej, zintegrowanej i inkluzywnej.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowy zespół składający się z ekspertów z sześciu krajów. Liderem konsorcjum jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Polska), a partnerami są: Politeknika Ikastegia Txorierri S. COOP (Hiszpania), Urban Research and Education UG (Niemcy), Atlantis Engineering S.A. (Grecja), A&A Emphasys Digital Innovation Centre Ltd (Cypr), European Digital Learning Network ETS (Włochy), DIMITRA Education & Consulting SA (Grecja),Drone Express Małgorzata Dobrzyńska (Polska). Wspólnie tworzą oni europejskie konsorcjum działające na rzecz transformacji kształcenia zawodowego.